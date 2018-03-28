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12:42 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Уитакер — единственный баскетболист с одной рукой (видео)

Парню не мешает это профессионально играть.

Источник: РИА "Новости"

Роберт Уитакер потерял руку еще мальчиком в 10 лет, когда схватился за линию электропередач с высоким напряжением.

Травма не отняла у него самого большого желания в жизни. А больше всего он хотел стать баскетболистом.

Так Уитакер и стал единственным профессиональным одноруким игроком. Он успел поиграть в разных странах. Даже в Азии.

Сам говорит, что никогда не думал даже, что не сможет играть в баскетбол. Уверен был, что ничто ему не помешает.

Недооценивают его только соперники. Но изменить свое мнение им приходится уже на площадке во время игры.

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