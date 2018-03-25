Минские «Цмокi» уступили баскетболистам «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Нижнему Новгорода» в домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Нижнему Новгорода» в домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало игры осталось за минчанами, которые выиграли стартовую четверть с преимуществом в два очка. Затем последовала провальная вторая десятиминутка и на большой перерыв команды ушли при счете 43:34 в пользу гостей. Во второй половине встречи хозяева пытались догнать соперников, но погоня не удалась — поражение со счетом 70:78 (22:20, 12:23, 15:15, 21:20). Самым результативным у проигравших стал Крис Черапович, в активе которого 21 очко.
В 18 проведенных матчах подопечные Александра Крутикова одержали 6 побед и занимают сейчас 8-е место среди 13 участников «банковского» турнира. В