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22:02 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» уступили баскетболистам «Нижнего Новгорода» в Единой лиге ВТБ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Нижнему Новгорода» в домашнем матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало игры осталось за минчанами, которые выиграли стартовую четверть с преимуществом в два очка. Затем последовала провальная вторая десятиминутка и на большой перерыв команды ушли при счете 43:34 в пользу гостей. Во второй половине встречи хозяева пытались догнать соперников, но погоня не удалась — поражение со счетом 70:78 (22:20, 12:23, 15:15, 21:20). Самым результативным у проигравших стал Крис Черапович, в активе которого 21 очко.

В 18 проведенных матчах подопечные Александра Крутикова одержали 6 побед и занимают сейчас 8-е место среди 13 участников «банковского» турнира. В плей-офф выйдут 8 лучших команд. Свой следующий поединок минские «Цмокi» проведут 8 апреля в Таллинне против местного «Калева». У эстонской команды 6 викторий в 19 проведенных встречах.

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