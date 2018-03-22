Еще одна американка сыграет за сборную России по баскетболу

Источник: AP 2018

«Мы вызовем Джамирру на ближайший сбор команды. Я слышала много позитивных откликов об этом игроке. Помимо профессиональных качеств, Фолкнер очень хороший человек и добросовестный спортсмен. Но самое главное, что Олаф Ланге (главный тренер сборной России — прим. “Ленты.ру”) в восторге от ее игры. Он лично был заинтересован в натурализации спортсменки», — заявила Абросимова.

Фолкнер стала третьей американкой, выступавшей в составе российской национальной команды. Ранее за сборную играли Бекки Хэммон и Эпифанни Принс.

26-летняя разыгрывающая получила российский паспорт в начале марта, после чего подписала контракт с УГМК из Екатеринбурга. Она никогда не вызывалась в сборную США, поэтому сможет играть за команду России.