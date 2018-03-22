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13:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще одна американка сыграет за сборную России по баскетболу

Американка Джамирра Фолкнер будет выступать за женскую сборную России по баскетболу. Об этом рассказала генеральный менеджер команды Светлана Абросимова, слова которой приводят «Известия».

Источник: AP 2018

«Мы вызовем Джамирру на ближайший сбор команды. Я слышала много позитивных откликов об этом игроке. Помимо профессиональных качеств, Фолкнер очень хороший человек и добросовестный спортсмен. Но самое главное, что Олаф Ланге (главный тренер сборной России — прим. “Ленты.ру”) в восторге от ее игры. Он лично был заинтересован в натурализации спортсменки», — заявила Абросимова.

Фолкнер стала третьей американкой, выступавшей в составе российской национальной команды. Ранее за сборную играли Бекки Хэммон и Эпифанни Принс.

26-летняя разыгрывающая получила российский паспорт в начале марта, после чего подписала контракт с УГМК из Екатеринбурга. Она никогда не вызывалась в сборную США, поэтому сможет играть за команду России.

В 2014 году стала вице-чемпионкой Женской Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Скай». Также она побеждала в чемпионатах Израиля и Венгрии.

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