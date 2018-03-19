Движение вверх. Блаттер говорит, что «трех секунд» на самом деле не было

Источник: Спорт-Экспресс

В конце 2017 года с большим успехом вышел в прокат фильм «Движение вверх» — о знаменитом финальном матче Олимпиады 1972 года между баскетбольными сборными СССР и США. Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер в той игре работал судьей-хронометристом.

Блаттер в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал свою версию случившегося в концовке финала.

— Давайте вернемся к вашему баскетбольному прошлому — к тому знаменитому матчу сборных СССР и США. В России недавно сняли фильм «Движение вверх». Как раз об Олимпиаде-1972, советской и американской командах, известном финале и трех секундах. Фильм очень понравился, получил восторженные отзывы, собрал огромную кассу.

— Здорово!

— Вы были одним из тех, кто, так получилось, помог нашей сборной одержать ту историческую победу…

— Нет. Нашей задачей было только следить за временем, вести хронометраж. В баскетболе за столом сидел судья. Он нажимал кнопку, останавливая часы. И когда матч подходил к самому-самому концу, он в последний раз нажал на кнопку и объявил, что игра завершена. А матч-то не закончился, оставалась одна секунда.

— Разве не три?

— Нет! Пусть и всего одна, но полностью время не истекло, игру нельзя считать завершенной.

Вопрос решался генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Уильямом Джонсом: «Что делать? Регламентом такая ситуация не предусмотрена». Он решил сыграть три секунды, потому что одной секундой возобновить матч невозможно. Джонс сказал: «Добавляем три секунды». Техник перевел часы, так что на секундомере остались недоигранными три секунды. Мяч был у русских, они вводили его в игру. Время пошло, мяч полетел через всю площадку к одному из ваших баскетболистов. И он послал его в корзину. Сразу после этого три секунды истекли. В результате Россия выиграла с преимуществом в одно очко.

— Невероятно. Даже сейчас, когда люди смотрят фильм, многие плачут…

— А американцы с результатом не согласились, свое поражение не признали. И отказались от серебряных медалей.

— А вам они когда-либо предъявляли претензии.