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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Сразу два игрока столичного клуба набрали по 16 очков.

Баскетболисты «Астаны» победили подмосковные «Химки» в матче Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 11 марта, в столице Казахстана и завершилась со счетом 84:79. Самыми результативными игроками в составе «Астаны» стали Малькольм Грант и Ике Удано, набравшие по 16 очков.

Отметим, что на этот матч «Химки» прилетели без своего лидера Алексея Шведа и еще шести травмированных игроков. В столице Казахстана играли всего десять баскетболистов российского клуба.

Для «Астаны» эта победа стала четвертой в последних пяти матчах под руководством Михаила Карпенко. Казахстанский клуб, идущий на седьмом месте, укрепился в зоне плей-офф.

В следующем матче «Астана» 18 марта в гостях сыграет с «Нижним Новгородом». Игра начнется в 19:00 по времени столицы Казахстана.

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