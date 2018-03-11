Баскетболисты «Астаны» победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
Сразу два игрока столичного клуба набрали по 16 очков.
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Сразу два игрока столичного клуба набрали по 16 очков.
Баскетболисты «Астаны» победили подмосковные «Химки» в матче Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 11 марта, в столице Казахстана и завершилась со счетом 84:79. Самыми результативными игроками в составе «Астаны» стали Малькольм Грант и Ике Удано, набравшие по 16 очков.
Отметим, что на этот матч «Химки» прилетели без своего лидера Алексея Шведа и еще шести травмированных игроков. В столице Казахстана играли всего десять баскетболистов российского клуба.
Для «Астаны» эта победа стала четвертой в последних пяти матчах под руководством Михаила Карпенко. Казахстанский клуб, идущий на седьмом месте, укрепился в зоне
В следующем матче «Астана» 18 марта в гостях сыграет с «Нижним Новгородом». Игра начнется в 19:00 по времени столицы Казахстана.