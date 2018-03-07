О видах спорта, которые могут появиться уже в Пекине-2022.
Баскетболисты «Астаны» выиграли Кубок Казахстана
Баскетболисты «Астаны» стали победителями Кубка Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
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Баскетболисты «Астаны» стали победителями Кубка Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
В решающем матче «Астана» со счетом 72:61 победила «Барсов Атырау». Также в турнире участвовали актауский «Каспий» и костанайский «Тобол».
Следующий матч «Астана» проведет 11 марта на своей площадке, когда примет подмосковные «Химки». Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ начнется в 15:00 по столичному времени.