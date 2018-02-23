Валерий Лиходей официально стал игроком «Орландины»

Источник: РИА "Новости"

31-летний российский форвард Валерий Лиходей сменил литовский «Невежиси» на итальянскую «Орландину». Контракт игрока рассчитан до конца текущего сезона.

По словам официального представителя игрока Обрада Фимича, в «Орландине» рассчитывают, что Лиходей поможет клубу сохранить прописку в высшем дивизионе. После 19 сыгранных матчей клуб из города Капо-д’Орландо идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, одержав всего четыре победы.

— Валерий хорошо проявил себя в составе «Невежиси», показав качественный баскетбол в чемпионате Литвы и Кубке ФИБА, — сказал «Известиям» Обрад Фимич. — Поэтому переход в более сильный чемпионат был делом времени. В итоге мы подписали контракт с «Орландиной» до конца сезона. Считаю, что это шаг вперед, как для игрока, так и для всего российского баскетбола. Давно русских игроков не было в Лиге А.

В составе «Невежиси» Валерий Лиходей набирал в среднем 10,7 очка с 45% попадания из-за дуги. Также игрок принял участие в Матче звезд чемпионата Литвы.

В своей карьере Валерий Лиходей успел поиграть во всех российских топ-клубах: ЦСКА (2003−2004), «Локомотиве-Кубани» (2012−2014) и УНИКСе (2014−2016), «Химках» (2016−2017). В составе московских армейцев баскетболист выиграл молодежную Евролигу-2004, в «Локо» Еврокубок-2012/13, а в УНИКСе и «Химках» — серебряные медали Единой лиги ВТБ.