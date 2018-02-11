15 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Цмоки-Минск»

Столичный клуб с первой же четверти захватил инициативу, уже к первой паузе ведя в счёте с разницей «+14». Именно этот игровой отрезок и стал ключевым в матче — в дальнейшем «армейцам» удалось сохранить своё преимущество. Итоговый счёт встречи — 93:83 (32:18, 18:19, 22:16, 30:21) в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком минувшего противостояния в составе победителей стал Нандо де Коло, набравший 15 очков. В составе хозяев отличился Девон Саддлер, на счету которого 23 очка.