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16:30 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмоки» сыграют с итальянским «Авеллино» в 1/16 финала Кубка ФИБА-Европа

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мюнхене прошла жеребьевка первого раунда плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в матчах 1/16 финала дважды встретятся с итальянским «Авеллино»: 7 марта соперники сыграют в Италии, а 14 марта проведут второй матч в Минске. Минские «драконы» во втором групповом этапе Кубка ФИБА-Европа финишировали вторыми в квартете К, а баскетболисты «Авеллино» играли в группе D Лиги чемпионов и заняли там пятое место.

Победитель двухраундовой дуэли «Цмокi» — «Авеллино» в четвертьфинале будет соперничать с лучшей командой пары «Утена» (Литва) — «Альба» (Секешфехервар, Венгрия). На первом групповом этапе минчане уже встречались с венгерским клубом, обменявшись домашними победами. Сначала выиграли баскетболисты «Альбы» — 73:64, а затем подопечные Александра Крутикова взяли реванш со счетом 87:82.

Четвертьфинальные баталии пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая.

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