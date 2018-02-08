Минские «Цмоки» сыграют с итальянским «Авеллино» в 1/16 финала Кубка ФИБА-Европа

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в матчах 1/16 финала дважды встретятся с итальянским «Авеллино»: 7 марта соперники сыграют в Италии, а 14 марта проведут второй матч в Минске. Минские «драконы» во втором групповом этапе Кубка ФИБА-Европа финишировали вторыми в квартете К, а баскетболисты «Авеллино» играли в группе D Лиги чемпионов и заняли там пятое место.

Победитель двухраундовой дуэли «Цмокi» — «Авеллино» в четвертьфинале будет соперничать с лучшей командой пары «Утена» (Литва) — «Альба» (Секешфехервар, Венгрия). На первом групповом этапе минчане уже встречались с венгерским клубом, обменявшись домашними победами. Сначала выиграли баскетболисты «Альбы» — 73:64, а затем подопечные Александра Крутикова взяли реванш со счетом 87:82.