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14:53 (мск), источник: Прессбол

Женщины. Чемпионат Беларуси. «Цмокi» и «Горизонт» отпраздновали крупные домашние виктории

В очередных матчах женского первенства страны «Цмокi» и «Горизонт» добились крупных домашних побед.

Цмокi — Горизонт-2 — 84:40 (22:9, 15:10, 22:9, 25:12)

Горизонт — Виктория — 99:62 (27:11, 27:16, 16:22, 29:13)

Таблица: Олимпия — 40 очков (20 матчей), Горизонт — 38 (22), Цмокi — 37 (20), Гомель — 31 (20), Горизонт-2 — 24 (22), Брест — 23 (20), Виктория — 23 (20).

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