Минские «Цмокі» сыграют в Единой лиге ВТБ в гостях у рижского ВЭФа

В Риге соперником «драконов» будет аутсайдер соревнований — местный ВЭФ, который в 11 предыдущих встречах одержал всего одну победу и занимает последнее, 13-е место. Минчане также провели 11 поединков, добились четырех викторий и находятся на 7-й позиции в турнирной таблице. Ее сейчас возглавляют действующий победитель «банковского» турнира московский ЦСКА и краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», которые побеждали по 11 раз. По 10 выигрышей у казанского УНИКСа и «Зенита» из Санкт-Петербурга. По итогам регулярного сезона в плей-офф выйдут 8 лучших команд.