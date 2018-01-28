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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокі» сыграют в Единой лиге ВТБ в гостях у рижского ВЭФа

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокі-Мінск» сегодня проведут очередной матч Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Риге соперником «драконов» будет аутсайдер соревнований — местный ВЭФ, который в 11 предыдущих встречах одержал всего одну победу и занимает последнее, 13-е место. Минчане также провели 11 поединков, добились четырех викторий и находятся на 7-й позиции в турнирной таблице. Ее сейчас возглавляют действующий победитель «банковского» турнира московский ЦСКА и краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», которые побеждали по 11 раз. По 10 выигрышей у казанского УНИКСа и «Зенита» из Санкт-Петербурга. По итогам регулярного сезона в плей-офф выйдут 8 лучших команд.

Сегодняшняя встреча в латвийской столице начнется в 18.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

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