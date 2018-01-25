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БК «Иркут» 25 января встретится со «Спартаком-Приморье» из Владивостока
Баскетболисты «Иркута» сегодня сразятся на домашнем паркете с лидером Суперлиги-1 «Спартаком-Приморье» из Владивостока.
Баскетболисты «Иркута» сегодня сразятся на домашнем паркете с лидером Суперлиги-1 «Спартаком-Приморье» из Владивостока.
Гости — бронзовые призёры чемпионата России по баскетболу прошлого сезона. С начала нынешнего они провели 25 матчей, уступив лишь в шести из них. Иркутяне сейчас занимают восьмую строчку в турнирной таблице.