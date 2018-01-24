Определены 20 участников Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

В опросе приняли участие 20 изданий и два телекомментатора. В составы команд включены следующие игроки:
«Звезды России»: Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Антон Понкрашов (УНИКС, Казань), Иван Ухов («Парма», Пермский край), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит», Санкт-Петербург), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА, Москва), Артем Клименко («Автодор», Саратов), Петр Губанов («Нижний Новгород»);.
«Звезды мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр («Парма»), Джастин Картер («Астана»), Марди Коллинз («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон («Зенит»), Коти Кларк («Автодор»), Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»), Энтони Гилл («Химки»).
Составы команд формировались в соответствии со следующими правилами:
— каждая команда должна состоять из 10 игроков: 5 защитников и 5 игроков передней линии.
— в каждой сборной не должно быть более 2 игроков из одного клуба.
Еще 2 wild card (специальных приглашения) для каждой сборной имеет лига. Окончательный состав команд, состоящих из 12 игроков, будет объявлен в ближайшее время.
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.