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15:26 (мск), источник: Р-Спорт

Определены 20 участников Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Двадцать баскетболистов, которые примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, определены по итогам голосования болельщиков и анкетирования СМИ, сообщается на официальном сайте турнира.

Источник: РИА "Новости"

В опросе приняли участие 20 изданий и два телекомментатора. В составы команд включены следующие игроки:

«Звезды России»: Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (оба — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Антон Понкрашов (УНИКС, Казань), Иван Ухов («Парма», Пермский край), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит», Санкт-Петербург), Никита Курбанов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА, Москва), Артем Клименко («Автодор», Саратов), Петр Губанов («Нижний Новгород»);.

«Звезды мира»: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба — ЦСКА), Хоакин Колом (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр («Парма»), Джастин Картер («Астана»), Марди Коллинз («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон («Зенит»), Коти Кларк («Автодор»), Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»), Энтони Гилл («Химки»).

Составы команд формировались в соответствии со следующими правилами:

— каждая команда должна состоять из 10 игроков: 5 защитников и 5 игроков передней линии.

— в каждой сборной не должно быть более 2 игроков из одного клуба.

Еще 2 wild card (специальных приглашения) для каждой сборной имеет лига. Окончательный состав команд, состоящих из 12 игроков, будет объявлен в ближайшее время.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

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