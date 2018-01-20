«Астана» проиграла «Автодору» в матче ВТБ

«Автодор» незначительно переигрывал «Астану» в первых трех периодах, но перевес в пять очков в четвертом отрезке игры помог гостям вывести игру в овертайм. В первом овертайме силы команд были равны, поэтому победитель определился уже во втором овертайме и им стали хозяева игровой площадки.