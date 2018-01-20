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«Астана» проиграла «Автодору» в матче ВТБ
В очередном матче Единой Лиги ВТБ в Саратове «Астана» сыграла с «Автодором», сообщает Sports.kz.
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В очередном матче Единой Лиги ВТБ в Саратове «Астана» сыграла с «Автодором», сообщает Sports.kz.
«Автодор» незначительно переигрывал «Астану» в первых трех периодах, но перевес в пять очков в четвертом отрезке игры помог гостям вывести игру в овертайм. В первом овертайме силы команд были равны, поэтому победитель определился уже во втором овертайме и им стали хозяева игровой площадки.
11 февраля на домашнем паркете «Астана» принимает «Зенит» из
Единая лига ВТБ. 13-й тур.
«Автодор» — «Астана» 92:86 (19:17, 21:19, 20:19, 14:19, 7:7, 11:5).