Туркан: Гомельский заслужил проведение памятного матча

Источник: ИТАР-ТАСС

20 января в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА состоится матч, посвященный 90-летию знаменитого баскетбольного тренера Александра Гомельского. Прославленный специалист привел сборную СССР к победе на Олимпийских играх 1988 года, дважды выигрывал чемпионат мира и семь раз — чемпионат Европы, а с рижским СКА и московским ЦСКА завоевал пять Кубков европейских чемпионов.

Почтить память Александра Яковлевича приедут множество звезд российского и европейского баскетбола. Один из них — легенда Евролиги и турецкого баскетбола Мирсад Туркан. В интервью «Известиям» 41-летний баскетболист рассказал о перспективах ЦСКА, конфликте Евролиги и ФИБА и дружбе с президентом РФБ Андреем Кириленко.

— Что лично для вас означает этот памятный матч?

— Во-первых, мы должны поблагодарить всех причастных к проведению этого памятного матча. Особенно сотрудников ПБК ЦСКА. Собрать столько баскетбольных звезд — дело очень непростое и очень полезное. Во-вторых, мы все не против сыграть друг против друга, вспомнить наши былые дуэли. А в-третьих, Александр Яковлевич Гомельский заслужил проведение такого памятного матча. Думаю, это будет не последнее событие в честь его 90-летнего юбилея.

— Вам уже известны составы команд? С кем из этих игроков вы поддерживаете связь?

— Я до сих пор общаюсь с двумя российскими баскетболистами — Андреем Кириленко и Сергеем Пановым. Очень хотелось бы увидеть Валерия Дайнеко, мы не виделись шесть или семь лет. Регулярно общаюсь с Деяном Бодирогой, Гордоном Гиричеком и Ибрагимом Кутлуаем. Повторюсь, наличие всех этих звезд в одном матче говорит о признании, которое Александр Гомельский заслужил своей преданностью баскетболу.

— Как вы оцениваете развитие ЦСКА в настоящее время? Что изменилось с того момента, как вы играли в Москве?

— ЦСКА надо доказывать очень многое. В мое время — как и всегда — ЦСКА был очень сильным клубом, а вся его история только подтверждает его статус. За последние 20 лет клуб сделал большой шаг вперед, тут стоит отметить работу Сергея Кущенко и Андрея Ватутина. Для меня лично армейцы — лучший клуб в Европе за последние 10 лет.

— Кого в Единой лиге ВТБ можно назвать лучшими среди россиян и среди иностранцев?

— Мне очень нравится Алексей Швед. Я слышал, что он еще и прекрасный человек, что вдвойне располагает к нему. Также мне нравится Тимофей Мозгов. Россия обладает приличным баскетбольным потенциалом, что и было показано на чемпионате Европы в Стамбуле. Четвертое место на Евробаскете — очень хороший показатель игры российской сборной. Из иностранцев мне нравится Хоаким Колом и Серхио Родригес. В «Химках» выделю Джеймса Андерсона и Стефана Марковича.

— Сейчас в НБА выступают пять игроков из Турции. Насколько они готовы для лучшей лиги мира?

— Да, пять игроков — это немало, но я не уверен, что все они готовы выдавать результат, который требует НБА. Фуркан Коркмаз хорош, но очень молод — всё-таки ему только 19 лет. Седи Осман, можно сказать, только начал играть в «большой баскетбол». Но столько представителей Турции в НБА — очень хороший показатель. При этом им есть куда расти в лучшей лиге мира.

— Следите ли за конфликтом Евролиги и ФИБА? Чьей стороны вы придерживаетесь?

— Каждая война — это плохо для всех ее участников. Надо сесть за стол переговоров и думать о том, как правильно организовать окна для сборных. Это с одной стороны. С другой стороны, Евролига зарекомендовала себя как грамотная организация, способная в правильном русле развивать европейский баскетбол. Ко всему прочему, Евролига умеет зарабатывать деньги. Уверен, сообща ФИБА и Евролига могут сделать больше, чем по отдельности.

— Как вы оцениваете деятельность Андрея Кириленко на посту президента РФБ?

— Начнем с того, что Андрей — мой хороший друг, а это уже немало (смеется). Он очень хороший человек, что достаточно редко для руководителя столь высокого уровня. Ну и главное — он всю жизнь провел в баскетболе, удачно выступал как в Европе, так и в США. Кириленко видел, как развивается НБА, долгое время был частью этой баскетбольной машины. Уверен, что это — лучший кандидат на пост президента РФБ.

— Общаетесь ли вы с кем-нибудь на русском языке?