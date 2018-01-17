«Енисей» проиграл литовскому «Ювентусу» в матче баскетбольной Лиги Чемпионов

Красноярский «Енисей» уступил литовскому «Ювентусу» в матче группового турнира баскетбольной Лиги чемпионов. Спортсмены играли в Утене. Встреча завершилась со счетом 73:81 (18:10, 17:27, 23:19, 23:17).

Красноярцы неудачно стартовали, поэтому первая четверть матча завершилась со счетом 18:10 в пользу «Ювентуса». Во второй четверти «Енисей» вырвался вперед. На перерыв команда ушла в статусе лидера (37:35).

Но во второй половине матча литовская команда снова начала «громить» соперников (23:19, 23:17). В результате игра закончилась со счетом 81:73.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Ювентуса» Энтони Айлэнд, набравший 18 очков. На сайте баскетбольного «Енисея» говорится, что игрок Энтони Хиллиард по результатам матча набрал 17 очков. Форвард «Енисея» Сулейман Браймо забросил 16 мячей.

«Это была нормальная игра. Некоторые факторы, на мой взгляд, повлияли на этот результат. Но довольно странно, что одна команда играет более агрессивно, но пробивает больше фолов», — прокомментировал главный тренер «Енисея» Олег Окулов.