«Енисей» проиграл литовскому «Ювентусу» в матче баскетбольной Лиги Чемпионов
Счет игры — 81:73 в пользу хозяев.
Счет игры — 81:73 в пользу хозяев.
Красноярский «Енисей» уступил литовскому «Ювентусу» в матче группового турнира баскетбольной Лиги чемпионов. Спортсмены играли в Утене. Встреча завершилась со счетом 73:81 (18:10, 17:27, 23:19, 23:17).
Красноярцы неудачно стартовали, поэтому первая четверть матча завершилась со счетом 18:10 в пользу «Ювентуса». Во второй четверти «Енисей» вырвался вперед. На перерыв команда ушла в статусе лидера (37:35).
Но во второй половине матча литовская команда снова начала «громить» соперников (23:19, 23:17). В результате игра закончилась со счетом 81:73.
«Это была нормальная игра. Некоторые факторы, на мой взгляд, повлияли на этот результат. Но довольно странно, что одна команда играет более агрессивно, но пробивает больше фолов», — прокомментировал главный тренер «Енисея» Олег Окулов.
Отметим, что красноярская команда в группе А занимает последнее место. Из 11 матчах «Енисей» одержал только две победы. Следующая игра состоится 24 января. Красноярцы примут израильский «Хапоэль».