Баскетбольный «Енисей» провалился в матче с французами

Красноярский баскетбольный «Енисей» провалил встречу Лиги чемпионов против французского «Монако». Игра прошла на домашнем паркете, и первую половину матча зрители вполне надеялись на победу родной команды. Стоит отметить, что за «Монако» выступают два игрока, проведших часть карьеры в «Енисее», — Ди Джей Купер и Элмедин Киканович.

Уступив в первой четверти 12 очков, красноярцы взялись за дело во второй и не только отыгрались, но даже вышли на два очка вперед. Правда, это лишь раззадорило французов и во второй половине они не оставили камня на камне от «Енисея» — 13:26 и 8:26 — таков результат третьей и четвертой четвертей. Итоговый счет 65:94.