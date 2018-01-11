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09:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Баскетбольный «Енисей» провалился в матче с французами

Команда сокрушительно проиграла вторую половину встречи.

Красноярский баскетбольный «Енисей» провалил встречу Лиги чемпионов против французского «Монако». Игра прошла на домашнем паркете, и первую половину матча зрители вполне надеялись на победу родной команды. Стоит отметить, что за «Монако» выступают два игрока, проведших часть карьеры в «Енисее», — Ди Джей Купер и Элмедин Киканович.

Уступив в первой четверти 12 очков, красноярцы взялись за дело во второй и не только отыгрались, но даже вышли на два очка вперед. Правда, это лишь раззадорило французов и во второй половине они не оставили камня на камне от «Енисея» — 13:26 и 8:26 — таков результат третьей и четвертой четвертей. Итоговый счет 65:94.

Это поражение стало шестым подряд для красноярской команды в Лиге чемпионов. Пока сибиряки одержали лишь две победы в престижном турнире и занимают седьмое место. О плей-офф Лиги чемпионов можно уже забыть, но подопечные Олега Окулова ведут борьбу за 5−6 место в группе, которые позволяют сыграть в Кубке ФИБА Европы. Всего на групповом этапе Лиги чемпионов сибирякам осталось провести четыре матча. Ближайший из них состоится 16 января в Литве. А уже 13 января красноярцам предстоит провести матч в рамках Единой Лиге ВТБ. На выезде сибиряки сыграют с командой «Цмоки-Минск.

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