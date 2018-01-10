Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сыграют в гостях у венгерского «Сольнока»
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня проведут очередной поединок второго группового этапа розыгрыша Кубка
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сегодня проведут очередной поединок второго группового этапа розыгрыша Кубка
Во втором туре соревнований команд группы К подопечные Александра Крутикова сыграют в гостях у венгерского «Сольнока».
В стартовый игровой день минские «драконы» на своей арене принимали датский клуб «Баккен Беарз» из Орхуса и уступили гостям с минимальным отставанием — 85:86.
Венгерская команда также выступила неудачно, проиграв на выезде черногорскому «Морнару» со счетом 68:73.
После финиша второго группового этапа в феврале в
Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы — 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля.
Обладатель Кубка