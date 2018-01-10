Главный тренер сборной России судится с «Трабзонспором»

Источник: РИА "Новости"

Титулованные российские специалисты Сергей Базаревич и Дмитрий Шакулин обратились в суд при Международной федерации баскетбола (Basketball Arbitral Tribunal, BAT). Как сообщил «Известиям» официальный представитель тренеров Обрад Фимич, они рассчитывают через BAT взыскать с турецкого клуба «Трабзонспор» задолженности по зарплате. В сезоне-2016/17 Сергей Базаревич работал наставником баскетбольной команды из Трабзона, а Дмитрий Шакулин — его ассистентом.

По словам Обрада Фимича, турецкий клуб до сих пор не выплатил российским тренерам порядка трети суммы, предусмотренной договором.

— Мы не смогли решить вопрос мирным путем, поэтому пришлось обратиться в суд, — рассказал «Известиям» официальный представитель специалистов. — «Трабзонспор» отказывается заплатить около 30% средств, причитающихся Базаревичу и Шакулину согласно подписанному ими контракту. Мы ждем решения BAT уже в ближайшее время.

Если Сергей Базаревич и Дмитрий Шакулин выиграют дело, «Трабзонспор» будет обязан погасить все имеющиеся перед ними задолженности. Кроме того, как сообщил источник «Известий», знакомый с ходом судебных разбирательств, в случае принятия BAT положительного решения на турецкий клуб могут быть наложены штрафные санкции — от запрета на регистрацию новых игроков до исключения из еврокубков на следующий сезон.

В пресс-службе «Трабзонспора» отказались комментировать «Известиям» детали предстоящего судебного разбирательства, не став при этом опровергать наличие искового заявления со стороны своих бывших сотрудников.

В сезоне-2016/17 Сергей Базаревич совмещал работу в сборной России и клубе из Трабзона. Под его руководством «Трабзонспор» занял 12-е место в одном из сильнейших чемпионатов Старого Света — турецкой Суперлиге. Изначально перед тренером стояла задача вывести команду в плей-офф, однако после Нового года у клуба начались финансовые сложности. В середине марта 2017-го просрочка выплат баскетболистам составляла уже 2,5 месяца, что привело к бойкоту тренировок и серии поражений, которые в итоге отбросили команду за пределы топ-8.

По окончании сезона «Трабзонспор» предложил Сергею Базаревичу продлить договор, но российский специалист ответил отказом.

— Клуб действительно предлагал продлить контракт еще на сезон, но мы приняли решение, что добиваться результата в таких тяжелых финансовых условиях будет очень проблематично, — рассказал Обрад Фимич.

После тяжелого сезона в Турции Сергей Базаревич дебютировал в качестве наставника сборной России на крупном турнире — Евробаскете-2017. Впервые за пять лет наша сборная показала себя на континентальном первенстве как единый коллектив. Все игроки понимали свою роль, поддерживали друг друга, отлично выступали в защите и в целом показали конкурентноспособный баскетбол на фоне сильнейших сборных Европы, остановившись в шаге от медалей.

В этом, безусловно, большая заслуга Сергея Базаревича, собравшего в сборной всех сильнейших баскетболистов страны. Буквально за месяц тренер интегрировал в игру Алексея Шведа (лидер «Химок» пропустил квалификацию турнира из-за травмы), пригласил в команду Дмитрия Кулагина, в межсезонье оставшегося без клуба, и не побоялся использовать широкую ротацию.

После Евробаскета-2017 тренер продлил контракт с Российской федерацией баскетбола (РФБ) до октября 2021 года. При этом у Сергея Базаревича будет возможность параллельно тренировать клуб, а РФБ оставила за собой право выйти из этого контракта в случае невыполнения главной задачи на предстоящие три года — попадания на Олимпийские игры-2020.