Тренер «Цмоки-Минск»: Проиграли «Зениту» из-за слишком большой паузы

«В концовке мы проигрывали 10 очков, но вернулись в игру и даже имели шанс победить. Думаю, причина поражения в том, что у нас была слишком большая пауза, мы не играли три недели. Чувствовалось, что нам не хватало сегодня взаимопонимания, мы совершили много потерь в первой половине. Надеюсь, нам удастся это ликвидировать в дальнейшем. Отмечу великолепную игру Воронова. Обычно он проявляет себя в обороне, но сегодня Евгений показал, что является лидером, капитаном команды. Думаю, что его точные броски стали одним из ключевых факторов игры», — цитирует Крутикова пресс-служба лиги.