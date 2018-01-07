Минские «Цмокi» проиграли баскетболистам «Зенита» в матче Единой лиги ВТБ
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели шестое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели шестое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На площадке столичного «Фалькон Клуба» подопечные Александра Крутикова встречались с питерским «Зенитом» и уступили с минимальной разницей в счете — 81:82 (16:19, 17:18, 21:22, 27:23).
Самым результативным в составе минчан стал Дэвид Кравиш, набравший 26 очков.
В 10 проведенных матчах «драконы» одержали 4 виктории при 6 проигрышах и занимают сейчас 7-е место среди 13 участников «банковского» турнира.
Лидер Единой лиги ВТБ московский ЦСКА, который выиграл все 10 своих поединков, сегодня примет на домашней арене идущий вторым краснодарский клуб «Локомотив-Кубань».
Перед встречей с армейцами краснодарские баскетболисты победили в 8 из 9 матчей.