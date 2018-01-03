Три секунды: настоящая история легендарного триумфа

Источник: Спорт-Экспресс

Пожалуй, самый известный поединок за всю историю международных баскетбольных соревнований. И совершенно точно самый яркий за всю историю этих турниров на Олимпийских играх. До этого момента сборная США ни разу не уступала в финалах Игр, даже несмотря на то, что в те года на Олимпиады ехали не профессионалы из НБА, а студенты. Счет на табло был 50:49 в пользу американцев, главный тренер сборной СССР Владимир Кондрашин взял тайм-аут, было принято решение доверить завершение игры Сергею Белову и Модестасу Паулаускасу.

Первая попытка советских баскетболистов ввести мяч закончилась неразберихой у судейского столика: арбитр-секундометрист отказывался подписывать протокол, поскольку по его хронометру игру остановили чуть раньше положенного. Проблема была в том, что табло включили в тот момент, когда Иван Едешко отдавал пас, а не в момент касания мяча игроком, принимающим передачу, как того требуют правила.

После устранения всех неполадок Едешко получил еще один шанс, и на этот раз через всю площадку бросил мяч к щиту американской команды, где находился Александр Белов. Джеймс Форбс в этот момент упал, а Кевин Джойс оказался за лицевой линией. Советский баскетболист поймал мяч и отправил его в кольцо. Американцы подали протест, и судейская коллегия до самого утра обсуждала ситуацию.

— Всю ночь шло заседание комиссии, а мы не спали, — рассказывал впоследствии Едешко. — В гостинице ждали решения. В холодильнике пиво, баварские сосиски, но к этой красоте не притрагивались. Вдруг переигровка? Утром открывает дверь Башкин, второй тренер: «Переигровка…» Вот что должен был фотографировать Юрий Рост! Наши лица, когда услышали эту весть! Башкин, выдержав паузу, продолжает: «В 1976-м».

Все решил голос тогдашнего президента Международной федерации баскетбола (ФИБА) Абделя Монейма Уаби. Он утверждал, что справедливо было бы переиграть матч, но времени для этого до окончания Олимпиады не осталось. «СЭ» рассказывает о том, как сложились судьбы у советской пятерки, которая была на площадке в те самые три секунды.

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Александр БЕЛОВ

центровой

Автор того знаменитого броска после Игр-72 прожил всего 6 лет. Он успел стать бронзовым призером Монреаля-76, но уже тогда его стало подводить здоровье. В самом начале 1977 года перед отъездом в Милан на еврокубковую игру с «Чинзано» случился скандал на таможне. «Выезжая за границу, наши спортсмены всегда вывозили с собой что-то на продажу, — рассказывала “Известиям” жена Белова, баскетболистка ленинградского “Спартака” Александра Овчинникова. — Суточных не хватало, а так выручали какую-то сумму. Насколько знаю, в ту поездку несколько спартаковцев, скинувшись, взяли водку, икру и иконы. Когда эту сумку обнаружили на таможне, все свалили на Белова. Думали, ему простят: он звезда, великий, без него и сборная — не сборная. Не простили…».

Белова лишили звания заслуженного мастера спорта, исключили из сборной и лишили стипендии, запретили не только играть за «Спартак», но и тренироваться вместе с ним. Бытует мнение, что таким образом его пытались переманить в ЦСКА, но, как бы то ни было, нервная 10-месячная пауза отразилась на его здоровье. Весной 1978 года, Александр Гомельский позвал Белова на подготовительный сбор к чемпионату мира в небольшом латышском городке Талее. Короткое время спустя спортсмен почувствовал себя плохо, но смертельный диагноз — саркома сердца — врачи долго поставить не могли.

«Сашу уложили в больницу, — писал после в своей книге Гомельский. — Причем — горькая ирония судьбы — это была та же больница, где умер его отец. Вдобавок Саша оказался даже на той же самой кровати, на которой лежал отец. Из больницы Саша уже не вернулся…» В марте 2007 года Белов был включен в зал баскетбольной славы ФИБА.

Иван ЕДЕШКО

разыгрывающий

Автор «золотого» паса на Играх-72. Стал также бронзовым призером Монреаля, но затем был отцеплен Гомельским из сборной и из ЦСКА. Тогда Едешко отправился в киевский СКА и получил приглашение от австрийского клуба «Фольксштимме». Но стать первым совестким спортсменом, которому разрешили работать по контракту за границей, ему было стать не суждено. Гомельский вернул защитника и в сборную, и в ЦСКА, хотя на Олимпиаде-80 Едешко так и не выступил.

Годом позже он вернулся в национальную команду уже ассистентом — и снова по приглашению Гомельского. Сегодня Едешко живет в доме, где все сделано своими руками, и старается наслаждаться тишиной.

Модестас ПАУЛАУКАС

форвард

Для литовского форварда и капитана сборной Олимпиада в Мюнхене стала последней в карьере. «Он умел сплотить партнеров вокруг себя, создать на площадке дружный, боевой коллектив, настроенный на победу, и повести его за собой вперед, — писал в своей книге Гомельский. — Капитанскую повязку и в своем родном клубе, и в сборной Модестас носил по праву. Паулаускас отстаивал право считаться первым среди равных добросовестным отношением к тренировкам, отличной игрой. Своей неуемной энергией, комсомольским задором он зажигал в партнерах желание не останавливаться на достигнутом, постоянно совершенствовать мастерство. На майке Модестаса была цифра 5. Он многие годы играл под этим номером, и играл на “пятерку”, отлично».

В составе сборной СССР Паулаускас провел 181 матч, из которых выиграл 162. Спортивную карьеру он закончил в 1977 году, отыграв в прощальной встрече по четверти за родной «Жальгирис» и сборную СССР. Общительный и доброжелательный литовец нашел себя в детско-юношеском спорте. И совсем не потому, что не смог найти себе применение в качестве тренера в профессиональном спорте. В конце 1970-х — начале 1990-х он работал и с главной командой «Жальгириса», и даже со сборной Анголы. Но, как он сам признался в одном и интервью, рядом с детьми он чувствует себя гораздо уютнее, а главное — полезнее.

Сегодня Паулаускас комментирует успехи сборной Литвы на Евробаскете-2017.

Сергей БЕЛОВ

защитник

Стал самым результативным игроком в составе сборной СССР, набрав 20 очков. Позже он еще дважды становился бронзовым призером Игр. А на домашней Москве-80 зажигал олимпийский факел на церемонии открытия. Спортивную карьеру закончил в начале 1980-х, в 1993 стал президентом Российской федерации баскетбола и невероятным образом совмещал эту должность с работой во главе сборной. При этом на чемпионатах мира 1994 и 1998 года наша команда становилась серебряным призером, в первом случае уступив американской «дрим тим», а во втором — сборной Югославии.

Его «Урал-Грейт» в начале 2000-х дважды становился чемпионом России, всего через год после того, как тогдашний президент клуба Сергей Кущенко предложил Белову возглавить команду. Сергея Белова не стало 3 октября 2013 года.

Зураб САКАНДЕЛИДЗЕ

защитник

Без защитника тбилисского «Динамо» знаменитых трех секунд не было бы вовсе. Когда при счете 49:48 в пользу сборной СССР мяч попал к центровому Александру Белову, до конца оставалось 8 секунд. Из всех вариантов продолжения атаки он выбрал диагональный пас назад Саканделидзе, которого караулили сразу два американца. Перехвативший мяч у центральной линии защитник Даг Коллинз рванул к нашему кольцу. Саканделидзе ринулся ему наперерез и сфолил. Не случись «золотого фола», перевес американцев мог стать неотыгрываемым.

Карьеру баскетболиста защитник закончил в 1974 году — просто не видел стимула продолжать. Будучи химиком по образованию, он сумел найти себя после спорта — занимал руководящие должности на крупных предприятиях, в середине 1990-х был владельцем чайной фабрики. Олимпийский чемпион скончался в 2004 году на 59-м году жизни.

«Беда пришла семь лет назад, когда у Зураба обнаружили цирроз печени, — рассказывал в книге Федора Раззакова «Как уходили кумиры» партнер по команде Михаил Коркия. — В Грузии ведь все дела решались и решаются через застолье. Но я бы не сказал, что Сако злоупотреблял, просто печень у него оказалась слабой…

С тех пор он каждые два-три месяца ложился в больницу и прожил бы, я уверен, еще долго. Но неожиданная смерть 31-летнего сына убила его раньше времени. Он перестал бороться с болезнью. Постоянно говорил о том, что не хочет больше жить, хотя рядом были жена Мацаца, дочка Кэто, внуки. И умер на руках жены, не приходя в сознание.

Зураб унес с собой частицу меня, мы ведь постоянно были вместе. Родились в одном городе, играли в одних командах. Даже тбилисское «Динамо» в самые трудные его времена тренировали вдвоем. Сохранили для команды место в высшей лиге грузинского чемпионата…