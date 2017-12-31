Не верьте глазам. 7 исторических несоответствий в фильме «Движение вверх»

Любой художественный фильм — не документалистика, и авторы имеют право на вымысел. Весь вопрос заключается в том, не перебарщивают ли создатели киношедевра. Фильм «Легенда № 17» близкие двух главных героев — тренера Анатолия Тарасова и хоккеиста Валерия Харламова — одобрили.

А вот «Движение вверх» сильно расстроило вдов тренера Владимира Кондрашина и баскетболиста Александра Белова Евгению Кондрашину и Александру Овчинникову. Женщины даже предприняли попытку отстоять свои права в суде.

Что же не так с фильмом, и в чем его ключевые отличия от реальных событий?

Советские баскетболисты побеждали американцев еще при Гомельском

Создатели «Движения вверх» убеждают зрителей в том, что до прихода нового тренера Гаранжина советские баскетболисты испытывают прямо-таки патологический страх перед американцами, который не может победить наставник Александр Гомельский.

На самом деле, это не так.

Сборная США действительно не проигрывала на Олимпиадах, а вот на чемпионатах мира советские баскетболисты американцев под руководством Гомельского побеждали.

Кстати, в 1988 году именно под руководством Гомельского сборная СССР впервые обыграет профессионалов из Национальной баскетбольной ассоциации. И в том же году на Олимпиаде в Сеуле сборная Гомельского выиграет золотые медали, в полуфинале обыграв команду США.

Фильм 8.6 Движение вверх 2017 / Россия / 2 ч. 13 мин. драма спорт

Гаранжин на экране — антипод реального Кондрашина

На экране зрители видят тренера по фамилии Гаранжин, а не Кондрашин. Связано это с тем, что сценаристы так и не нашли общего языка с вдовой тренера Владимира Кондрашина. «Я после прочтения этого сценария два месяца вообще не спала, у меня волосы поседели, честное слово. Это такая чушь. Единственное, что там совпадает с реальностью — победа в Мюнхене. Всё остальное — не то», — заявила журналистам вдова наставника сборной СССР. В интервью СМИ Евгения Кондрашина сказала: «Я потребовала, чтобы из фильма убрали сцены, где мой муж спекулирует валютой. Их убрали, в сценарий внесли некоторые коррективы. У некоторых героев изменились имена: например, Кондрашина сделали Владимиром Гаранжиным. Но суть осталась прежней».

Похожее мнение у многих, кто работал под руководством Владимира Кондрашина и хорошо знал его — человек на экране к наставнику отношения не имеет, это скорее некий антипод реального тренера.

Реальный Александр Белов не был смертельно болен в 1972 году

Имя баскетболиста Александра Белова создатели фильма изменять не стали, а вот биографию ему поменяли очень серьезно. Реальный Белов действительно ушел из жизни от редкой болезни сердца в возрасте 26 лет, но произошло это через шесть лет после Олимпиады в Мюнхене. А перед Играми-1972 ни о каком смертельном заболевании Белова и речи ни шло. Соответственно, личную драму Белова сценаристы также придумали от начала до конца. «Саша в 1972 году был гением баскетбола, молодым, очень перспективным, о нем можно было такое снять!.. Красивое что-то. Саша и так мало прожил. А здесь его уже в 1972 году делают смертельно больным. Это очень неприятно… Лично мне очень больно за всё за это. Там показывают его личную жизнь, я была против, чтобы про него что-то выдумывали. На что мне ответили, что, мол, у него и до вас было много девушек, вы якобы не единственная. Мне, честно говоря, о нем можно было такое снять!»— рассказала журналистам вдова Белова Александра Овчинникова.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/413509028557" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Модестас Паулаускас не был антисоветчиком и не планировал побег

Еще один человек, чью судьбу на экране полностью переписали создатели фильма «Движение вверх» — литовец Модестас Паулаускас. Баскетболист из фильма люто ненавидит Советскую власть, русских и готовит побег за границу, от которого отказывается в самый последний момент.

Реальный Паулаускас никаким диссидентом и антисоветчиком не был. Больше того, на протяжении пяти лет он был капитаном сборной СССР. Когда в 1976 году Паулаускас заканчивал карьеру, на его прощальный матч в Каунас приехала сборная Советского Союза — такие почести «неблагонадежному элементу» в СССР не оказывали.

В 2008 году Паулаускас дал интервью «Российской газеты». Журналистам стало интересно — зачем титулованный спортсмен и тренер два раза в неделю приезжает из Литвы в небольшой российский город Краснознаменск, где занимается с местными мальчишками? «Сюда, в Краснознаменск, меня гонит ностальгия по моей советской юности. Я хочу слышать русскую речь и помогать ребятам», — сказал Модестас Паулаускас. Судите сами, насколько литовский баскетболист в жизни похож на того, которого показали создатели «Движения вверх».

Советская делегация не планировала отказаться от финала со сборной США

Создатели фильма «Движение вверх» приложили немало сил для того, чтобы показать, как давит на баскетболистов бездушная советская система. Вступать в дискуссию на эту тему смысла нет, но нельзя пройти мимо одного принципиального момента, связанного непосредственно с матчем СССР — США.

У советской делегации на самом деле не было намерений отказываться от участия в баскетбольном финале, никаких документов по этому поводу никто не готовил и пресс-конференций не собирал.

Стоял вопрос о том, будет ли после теракта, совершенного палестинскими террористами, продолжена Олимпиада в целом, но решался он на уровне устроителей Игр и Международного олимпийского комитета, а не на уровне сборной СССР.

Баскетбол из фильма «Движение вверх» не имеет отношения к баскетболу 1972 года

Сам баскетбол, который показан в фильме «Движение вверх», к баскетболу 1972 года отношения не имеет. Создатели в интервью признались, что сделали это намеренно, так как молодежь уже привыкла к красочной игре Майкла Джордана и других великих игроков конца XX — начала XXI века. Но на самом деле на Олимпиаде-1972 трюковых бросков сверху с повисанием на кольце не было — в СССР подобные вещи считали неуважением к сопернику, а в студенческой лиге США, игроки которой составляли американскую сборную, такие приемы на тот момент были запрещены правилами.

Женского баскетбола на Олимпиаде в Мюнхене не было