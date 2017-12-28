Швед — красавчик, Ирвинг всё правильно сделал

Источник: РИА "Новости"

2017 год заканчивается. Он принёс российскому баскетболу поражение в «Финале четырёх» Евролиги, четвертое место на чемпионате Европы и показал всему миру невероятного Алексея Шведа. За океаном в это время Кайри Ирвинг ушёл от Леброна Джеймса, и это сразу же стало главным трансфером баскетбольного года.



«Чемпионат» вспоминает главные темы года.

Алексей Швед — красавчик

Лучший снайпер Евробаскета, Единой лиги ВТБ и Евролиги не может не быть красавчиком. Если сначала казалось, что в сборной просто всё заточено под Шведа, и как только начнётся клубный сезон, результативность защитника пойдёт на спад, то начало сезона опровергло все опасения: Швед превратился в настоящего Стива Карри европейского разлива, и это очень круто. Он уже дважды повторил личный рекорд по набранным очкам в одном матче и, кажется, не намерен сбавлять.



Многие команды Евролиги воспринимают защиту против «Химок» как защиту против Шведа, но пока что сдержать Алексея смог лишь московский ЦСКА. Пока нет причин полагать, что после Нового года что-то в игре «Химок» изменится, поэтому нас ждёт очень интересная вторая часть сезона в двух турнирах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bc-anyGhlWF/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bc-anyGhlWF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? А кто же у нас тут самый ценный игрок прошедшего тура @euroleague? Все верно - @shved.1?? ------ (EN)?? Guess who is the MVP of Euroleague Round 13 — right, is's Alexey Shved!?? #KhimkiEfes #ХимкиЭфес</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/khimkibasket/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> BС Khimki</a> (@khimkibasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-21T19:00:49+00:00">Dec 21, 2017 at 11:00am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России показала свой уровень

Сборная России на Евробаскете не прыгнула выше головы, и пусть поражение от Боснии и Герцеговины вас не смущает. Неудачи последних лет настолько приучили нас к тому, что выход из группы становится для сборной России успехом, что мы вообще перестали верить в команду. А между тем у этой сборной по-настоящему боевой состав, который способен на равных бороться с любой европейской командой. Конечно, при условии, что все здоровы. В этот раз не было Сергея Карасёва — одного из лидеров национальной команды, и это сыграло злую шутку, когда игры начались через день, а у лидеров накопилась усталость. Но это не прыжок выше головы, это реальный уровень нашей команды.



Чемпионат Европы показал главное — способность бороться за серьёзные достижения. Есть подозрение, что теперь, когда возросли ожидания от сборной России, она и сама в себя поверит.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BZLA8q7l71V/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZLA8q7l71V/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by РФБ (@russiabasket)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-18T06:21:02+00:00">Sep 17, 2017 at 11:21pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЦСКА придётся серьёзно бороться за то, чтобы сохранить чемпионство в Лиге ВТБ. Не говоря уже про Евролигу

Называть красно-синих чемпионами в Единой лиге ВТБ ещё до того, как будет сыгран финал, неправильно. Потому что в домашнем чемпионате вся борьба ещё впереди (ЦСКА, например, ещё не сыграл с «Локо» и «Зенитом»), а с учётом формата «Финала четырёх» произойти может вообще всё. Понятно, что прямо сейчас ЦСКА играет с запасом и, кажется, ещё не испытал серьёзных проблем во внутреннем чемпионате, но весной история может быть совершенно другая — там начнутся решающие матчи Евролиги, возрастёт ответственность и нагрузка на лидеров команды. Это чревато.



Ещё более неправильно прочить «армейцам» чемпионство в Евролиге, где они уступили трём другим главным контендерам, — «Реалу», «Фенербахче» и «Олимпиакосу». Димитрис Итудис проводит работу над ошибками, но против Спанулиса до сих пор не нашёл оружия. С психологической точки зрения ЦСКА стал гораздо устойчивее по сравнению с прошлыми сезонами, но, когда против москвичей включают настоящую агрессию, иногда случаются «апсеты». Если команда научится справляться с собственными нервами, то ЦСКА превратится в главного претендента на титул.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bbm5a_5DXk_/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bbm5a_5DXk_/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@sergiorodriguezoficial ??? ?: @euroleague</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/cskabasket/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> CSKA Moscow</a> (@cskabasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-17T19:16:47+00:00">Nov 17, 2017 at 11:16am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кайри Ирвинг ушёл от Леброна и всё сделал правильно

Сейчас можно размышлять над тем, что за команда была бы, останься Ирвинг в «Кавс», а можно просто порадоваться за игрока. За Кайри, в смысле. Он избавился от всепоглощающего влияния Джеймса и перезапустил карьеру в другом клуба, да сделал это так, что все ахнули. Он потерял звёздного партнёра в первой четверти сезона, но сам не сломался и начал тащить ещё усерднее. В итоге на Востоке наконец появился достойный соперник для «Кливленда» и яркое личное противостояние, которое, конечно же, не закончилось и в ближайшее время не закончится.



Джеймс научился справляться без Ирвинга, Кайри доказал всем, что и без Леброна он вполне самодостаточен. Есть ощущение, что этот переход сделал многих людей чуть более счастливыми.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BYg4Ya8FvdU/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYg4Ya8FvdU/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Officially a part of the @celtics Tradition! Truly grateful. #AllLove</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/kyrieirving/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Kyrie Irving</a> (@kyrieirving) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-01T21:38:04+00:00">Sep 1, 2017 at 2:38pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Герой 2017 года

Лавар Болл. Он бы обыграл Майкла Джордана один на один, всеми силами продвигал семейный бренд одежды, привлекал внимание к Лонзо, спорил с Трампом, кто всё-таки вытащил Лианджело из китайского отеля, который на какое-то время обещал стать тюрьмой, а ещё прославил на весь мир литовский клуб «Пренай», пристроив туда двух своих сыновей.



Если кто-то для личного продвижения и для продвижения своей семьи в этом году сделал больше, то напишите нам.