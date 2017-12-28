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28 декабря, источник: Чемпионат.com

Швед — красавчик, Ирвинг всё правильно сделал

Итоги баскетбольного 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

2017 год заканчивается. Он принёс российскому баскетболу поражение в «Финале четырёх» Евролиги, четвертое место на чемпионате Европы и показал всему миру невероятного Алексея Шведа. За океаном в это время Кайри Ирвинг ушёл от Леброна Джеймса, и это сразу же стало главным трансфером баскетбольного года.

«Чемпионат» вспоминает главные темы года.

Алексей Швед — красавчик

Лучший снайпер Евробаскета, Единой лиги ВТБ и Евролиги не может не быть красавчиком. Если сначала казалось, что в сборной просто всё заточено под Шведа, и как только начнётся клубный сезон, результативность защитника пойдёт на спад, то начало сезона опровергло все опасения: Швед превратился в настоящего Стива Карри европейского разлива, и это очень круто. Он уже дважды повторил личный рекорд по набранным очкам в одном матче и, кажется, не намерен сбавлять.

Многие команды Евролиги воспринимают защиту против «Химок» как защиту против Шведа, но пока что сдержать Алексея смог лишь московский ЦСКА. Пока нет причин полагать, что после Нового года что-то в игре «Химок» изменится, поэтому нас ждёт очень интересная вторая часть сезона в двух турнирах.

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Сборная России показала свой уровень

Сборная России на Евробаскете не прыгнула выше головы, и пусть поражение от Боснии и Герцеговины вас не смущает. Неудачи последних лет настолько приучили нас к тому, что выход из группы становится для сборной России успехом, что мы вообще перестали верить в команду. А между тем у этой сборной по-настоящему боевой состав, который способен на равных бороться с любой европейской командой. Конечно, при условии, что все здоровы. В этот раз не было Сергея Карасёва — одного из лидеров национальной команды, и это сыграло злую шутку, когда игры начались через день, а у лидеров накопилась усталость. Но это не прыжок выше головы, это реальный уровень нашей команды.

Чемпионат Европы показал главное — способность бороться за серьёзные достижения. Есть подозрение, что теперь, когда возросли ожидания от сборной России, она и сама в себя поверит.

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ЦСКА придётся серьёзно бороться за то, чтобы сохранить чемпионство в Лиге ВТБ. Не говоря уже про Евролигу

Называть красно-синих чемпионами в Единой лиге ВТБ ещё до того, как будет сыгран финал, неправильно. Потому что в домашнем чемпионате вся борьба ещё впереди (ЦСКА, например, ещё не сыграл с «Локо» и «Зенитом»), а с учётом формата «Финала четырёх» произойти может вообще всё. Понятно, что прямо сейчас ЦСКА играет с запасом и, кажется, ещё не испытал серьёзных проблем во внутреннем чемпионате, но весной история может быть совершенно другая — там начнутся решающие матчи Евролиги, возрастёт ответственность и нагрузка на лидеров команды. Это чревато.

Ещё более неправильно прочить «армейцам» чемпионство в Евролиге, где они уступили трём другим главным контендерам, — «Реалу», «Фенербахче» и «Олимпиакосу». Димитрис Итудис проводит работу над ошибками, но против Спанулиса до сих пор не нашёл оружия. С психологической точки зрения ЦСКА стал гораздо устойчивее по сравнению с прошлыми сезонами, но, когда против москвичей включают настоящую агрессию, иногда случаются «апсеты». Если команда научится справляться с собственными нервами, то ЦСКА превратится в главного претендента на титул.

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Кайри Ирвинг ушёл от Леброна и всё сделал правильно

Сейчас можно размышлять над тем, что за команда была бы, останься Ирвинг в «Кавс», а можно просто порадоваться за игрока. За Кайри, в смысле. Он избавился от всепоглощающего влияния Джеймса и перезапустил карьеру в другом клуба, да сделал это так, что все ахнули. Он потерял звёздного партнёра в первой четверти сезона, но сам не сломался и начал тащить ещё усерднее. В итоге на Востоке наконец появился достойный соперник для «Кливленда» и яркое личное противостояние, которое, конечно же, не закончилось и в ближайшее время не закончится.

Джеймс научился справляться без Ирвинга, Кайри доказал всем, что и без Леброна он вполне самодостаточен. Есть ощущение, что этот переход сделал многих людей чуть более счастливыми.

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Герой 2017 года

Лавар Болл. Он бы обыграл Майкла Джордана один на один, всеми силами продвигал семейный бренд одежды, привлекал внимание к Лонзо, спорил с Трампом, кто всё-таки вытащил Лианджело из китайского отеля, который на какое-то время обещал стать тюрьмой, а ещё прославил на весь мир литовский клуб «Пренай», пристроив туда двух своих сыновей.

Если кто-то для личного продвижения и для продвижения своей семьи в этом году сделал больше, то напишите нам.

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