БК «Иркут» обыграл действующего чемпиона Суперлиги-1 «Университет-Югру»

Источник: IrkutskMedia.ru

Баскетболисты «Иркута» обыграли команду «Университет-Югра» из Сургута в выездном матче чемпионата Суперлиги-1 накануне, 26 декабря. Счет игры — 91:84 (16:21, 20:15,17:18, 22:21, 16:9). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе БК «Иркут».

Матч против действующих чемпионов «Иркут» начал с «трешки» в исполнении Алимджана Федюшина — 3:0. После чего гости перехватили мяч у хозяев, те вынуждены были фолить все на том же Алимджане Федюшине, он был точен со штрафной — 5:0. Следом еще раз «черно-оранжевые» заставили потерять мяч разыгрывающего «Югры», а Алимджан Федюшин принес еще три очка из-за дуги — 8:0.

«Затем была сорвана очередная атака “студентов”, а у нас забил — отгадайте кто? Все верно — Алимджан Федюшин. При счете 10:0 “Университету” ничего не осталось более, как брать тайм-аут, который явно пошел на пользу. Теперь уже ошибки в обороне совершали баскетболисты “Иркута”, чем пользовалась команда “Сургут” и забивала. Стартовая четверть завершилась со счетом 16:21 в пользу хозяев», — сообщили в пресс-службе.

На старте следующего игрового отрезка хозяевам удалось увеличить разрыв еще на два очка — 19:26. У «Иркута» наконец заработала «дальнобойная артиллерия», благодаря «трешкам» Виталия Ионова и Александра Анисимова удалось сократить отставание. Догнали соперников «черно-оранжевые» при счете 30:30. Равновесие цифр на табло было и к большому перерыву — 36:36.

Вторая половина встречи началась с активных действий «Иркута», «солировал» Алексей Бабушкин. Он принес в копилку команды восемь очков — 44:38. В ответ «студенты» тоже совершили рывок, сначала сравняв, а затем и вырвавшись вперед — 44:48. Завершилась эта четверть с минимальным перевесом в пользу хозяев — 53:54.

На старте заключительной десятиминутки «Югра» решила показать «кто в доме хозяин»: с фолом забил Александр Семченко, дальний бросок реализовал Никола Лепоевич — 53:60. «Черно-оранжевые» не думали сдаваться и сравняли счет — 73:73. Обе команды наверняка хотели обойтись без овертайма, но он неминуемо наступил — 75:75.

Цена ошибки в дополнительных пятиминутках высока. В этом овертайме чаще ошибались гости, особенно в первые две минуты, когда пропустили три атаки от Виталия Ионова. «Иркут» завладел комфортным преимуществом в семь очков (84:77), которое не растерял до окончания матча. 91:84 — победа «Иркута» над, казалось бы, таким неудобным соперником, как «Университет-Югра».