Двукратный чемпион НБА Бено Удрих перешел в «Жальгирис»

Источник: AFP 2017

Соглашение рассчитано до конца этого сезона. 35-летний новичок прибудет в Каунас в конце декабря, а дебютировать за новую команду сможет в начале января.

Удрих с 2004 по 2017 год выступал в НБА и защищал цвета «Сан-Антонио Сперс», в составе которого стал двукратным чемпионом (2004/05, 2006/07), «Сакраменто Кингз», «Милуоки Бакс», «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс», «Мемфис Гризлис», «Майами Хит» и «Детройт Пистонс».