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15:11 (мск), источник: Р-Спорт

Двукратный чемпион НБА Бено Удрих перешел в «Жальгирис»

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Словенский защитник Бено Удрих, ранее выступавший за саратовский «Автодор» и в НБА, подписал контракт с литовским «Жальгирисом», сообщается на официальном сайте клуба из Каунаса.

Источник: AFP 2017

Соглашение рассчитано до конца этого сезона. 35-летний новичок прибудет в Каунас в конце декабря, а дебютировать за новую команду сможет в начале января.

Удрих с 2004 по 2017 год выступал в НБА и защищал цвета «Сан-Антонио Сперс», в составе которого стал двукратным чемпионом (2004/05, 2006/07), «Сакраменто Кингз», «Милуоки Бакс», «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс», «Мемфис Гризлис», «Майами Хит» и «Детройт Пистонс».

До НБА Удрих играл в итальянском «Милане», саратовском «Автодоре», тель-авивском «Маккаби», словенской «Олимпии». В конце сентября баскетболист подписал контракт с «Детройтом», однако в середине октября еще до старта регулярного чемпионата НБА он был расторгнут.

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