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Андрей Кириленко закончил карьеру в НБА после сезона 2014/15, но его жизнь по-прежнему связана со спортом. Будучи главой Российской федерации баскетбола, он пытается вырастить новое поколение русских игроков и выстроить систему, которая будет лучше, чем та, в которой он оказался в самом начале карьеры, будучи 15-летним парнем.

Ранним декабрьским утром Кириленко, как и многие жители города, проснувшись в 5:30 утра увидел то, чего явно не ожидал. Андрею, владеющему особняком в Лос-Анджелесе стоимостью 5,55 млн. долларов, открылся вид на Голливудские холмы, объятые пожаром. В тот момент он понял, что надо выбираться.

«Я видел ад на земле», — сказал Кириленко в интервью Bleacher Report. «Это было похоже на конец света».

Кириленко, который только недавно вернулся из короткого отпуска, который провел в России, теперь вынужден разрываться между своей профессиональной деятельностью и восстановлением имущества в городе ангелов. Следующие матчи в отборе к чемпионату мира 2019 по баскетболу сборная России проведет только в феврале, но Кириленко, как и другим жителям Лос-Анджелеса, придется потратить много времени на оформление юридических документов и различные инспекции, чтобы доказать, что он является жертвой трагедии.

На днях Кириленко дал интервью B/R, в котором рассказал о своем доме, работе в Российской Федерации баскетбола и о наказании российских спортсменов, которые по решению Международного олимпийского комитета (МОК) поедут на Олимпиаду-2018 в «нейтральном статусе».

— Это было безумие. К счастью, я был дома… Я прилетел на выходные, но решил задержаться еще на несколько дней. Я проснулся в 5:30 утра и увидел пожар на холме. Я видел ад на земле. Это было похоже на конец света.

…Я довольно редко бывают в Лос-Анджелесе. Большую часть времени провожу в России из-за работы в РФБ, но на выходные прилетаю в США. Удивительное совпадение — я решил продлить свою поездку и случился этот пожар, хотя по идее, я не должен был находиться здесь.

— Я уверен, что в доме сгорело очень много важных для вас вещей, но что ваша жена и дети в первую очередь забрали с собой?

— Сначала я не мог поверить в происходящее. Я думал, что пожар не доберется до нас. После того, как мы эвакуировались, я смотрел новости и сказал: «О, наш дом горит». Самое смешное, о чем я постоянно думаю, — это вещи, которые решили взять с собой мои дети. Это были решающие моменты нашей жизни — мы были вынуждены принимать важные решения очень быстро. Так вот, старший сын (Степан) взял свои школьные принадлежности и домашнюю работу. Дочь (Александра) забрала раскраски, а другой сын (Федор) — хоккейную экипировку. Жена побежала за документами и паспортами. Мы упаковали все самое необходимое для жизни в две машины буквально за час, и последнее, что мы втиснули в багажник, — еда для наших собак.

Мы укрылись в отеле, но всего на пару часов. Мне повезло, что у меня так много друзей — люди со всех уголков земли звонили и предлагали помощь. Мы остановились у приятеля, который пригласил нас пожить у него на некоторое время.

— Как вы планируете жить дальше? Всей семьей вернетесь в Россию или останетесь в Лос-Анджелесе?

— Мы должны оформить все юридические документы, пройти проверки. Это не так просто. Я хотел бы восстановить дом и побыстрее все закончить, но на этой уйдет много времени. Я благодарен жене и детям за то, что они остаются сильными. Это было серьезное приключение. Никто не рыдал после этого; мы просто были в шоке. Я бы перевез семью в Россию, но дети здесь ходят в школу. Дочка занимается гимнастикой, сын играет в хоккей, они живут в Лос-Анджелесе, и решение переехать было бы несправедливым по отношению к ним.

— Как обстоят дела у Российской федерации баскетбола, и что вы планируете делать в ближайшее время?

— Следующая цель сборной России — отобраться на чемпионат мира, который состоится в 2019 году. Мне очень нравится нынешнее расписание ФИБА, по которому матчи национальных команд проходят в разгар сезона, потому что у нас есть возможность оставаться в России. В ноябре мы играли в Нижнем, и, несмотря на отсутствие Тимофея Мозгова, Алексея Шведа и других звезд Евролиги, это была бомба!

У трансляции этого матча были невероятные рейтинги. В какой-то момент мы достигли телевизионной доли в 4%, нас смотрело два миллиона человек. Конечно, данный формат имеет свои плюсы и минусы, и главная проблема заключается в отсутствии возможности конкурировать с игроками НБА и европейских топ-лиг. Но за исключением этого, я вижу только позитив.

В первую очередь, огромное желание побеждать. Я тоже был игроком. Нет никакой разницы — играть за клуб или национальную сборную. В любом случае, вы тренируетесь, смотрите фильм или путешествуете, поэтому, на самом деле, такой формат отборочных игр является глотком свежего воздуха по ходу сезона. Игроки получают возможность на неделю отвлечься от клубных дел, общаться с партнерами на одном языке, представлять свою страну на международной арене и вернуться в клуб, перезарядив батарейки.

Когда я возглавил Федерацию, ее отношения с клубами были действительно нездоровыми. Поначалу я не верил в это, но люди не хотели не то, что разговаривать друг с другом, даже смотреть друг на друга. Но все изменилось к лучшему, и теперь мы на одной волне.

— За исключением Тимофея Мозгова, в НБА нет россиян. Вы можете назвать имена молодых игроков из России, которые могут дорасти до заокеанской лиги?

— Действительно, Мозгов — единственный россиянин, играющий в НБА… На данный момент я не вижу других ребят, которые могут проявить себя в лиге. Разве что Михаил и Дмитрий Кулагины при оптимальных раскладах могут соответствовать этому уровню. Моя цель — вырастить для России новое поколение игроков, потому что главным звездам нашей сборной уже 30 лет и больше. Реальность состоит в том, что после Олимпиады их карьеры в национальной команде подойдут к концу.

Перерывы на матчи сборных чрезвычайно важны для нас, поскольку они дают нашему новому поколению шанс взять ответственность за результаты на себя и тащить сборную на своих плечах. Представьте, если бы у Испании всегда был оптимальный состав во время этих перерывов — у молодого поколения испанских баскетболистов никогда бы не было шанса конкурировать с Газолями (Марком и Пау) или Рикки Рубио и Алексом Абринесом. Но когда все эти ребята приедут в сборную из НБА, у молодежи к тому времени будет достаточно опыта, чтобы конкурировать с ними и становиться лидерами национальной команды.

— Российские спортсмены опустошены из-за решения МОК допустить их до участия в Олимпиаде лишь в «нейтральном статусе»?

— Я надеюсь, что весь этот скандал не продлится до следующих летних Олимпийских игр (в 2020 году). Сейчас ситуация выглядит очень печальной. Россия имеет богатую спортивную историю, и никому не нравится, что российские атлеты не могут услышать свой национальный гимн или увидеть свой флаг после победы. Я не думаю, что это решение принимали люди в высших политических эшелонах или в правительствах — у них хватает других забот. Мне кажется, есть определенные силы, которые повлияли из-за кулис.

Представьте, что вы спортсмен, который выступает за свою страну, играя в футбол или гандбол. Вы заходите в раздевалку и видите, что для вас уже все подготовлено — в том числе и то, какие витамины или таблетки надо принять. Не забывайте, что этим ребятам всего 16 или 18 лет, они еще не разбираются в таких вещах. Вы говорите им, что витамины помогут быстрее восстановиться, они отвечают: «Отлично!» и принимают эти таблетки.

Я играл в разных странах по всему миру. Я знаю врачей, которые прописывают витамины, помогающие спортсменам восстанавливать силы. Это делают везде, это не допинг. И если вам попадется плохой врач, вы не узнаете, что именно попадает в ваш организм. У одних ребят астма, другим нужно восстанавливаться после полученных травм — ускорять рост хрящевой ткани или костей. Далеко не все спортсмены хорошо разбираются в том, как долго действуют или сохраняются в организме принятые препараты, но среди них есть такие, которые сохраняются долгое время — и вот уже у вас положительный допинг-тест на Олимпиаде.

Перед Играми в Рио спортсменам из России за полгода было сказано, что они не смогут участвовать. Это же бессмыслица! Протестируйте их индивидуально, каждого атлета. Кто провалит тест — дисквалифицируйте. Но я не согласен с коллективной ответственностью. Елена Исинбаева — одна из величайших спортсменок всех времен, она никогда в жизни не подозревалась в употреблении допинга. Но она была отстранена от Олимпиады. Я согласен с отстранениями отдельных спортсменов, но вы не можете дисквалифицировать всю делегацию!