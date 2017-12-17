Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Назван фильм, что заменит «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
«Убирайся»: очевидец о причине ухода военных РФ из ДНР
ДНР сообщила о неудачной попытке офицеров РФ покинуть республику
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив1
Спартак0
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
23:30
Леванте
Леганес
Хоккей. НХЛ
20.12
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
20.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
20.12
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.12
Нэшвилл Предаторз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
20.12
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
20.12
Аризона Койотс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
20.12
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.12
Вегас Голден Найтс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Эстонский завод ответил на разрешение на экспорт шпрот в Россию
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Актер сериала «Физрук» Игорь Гаспарян задержан в Москве – СМИ
СМИ: Проект Путина в Арктике не уничтожили санкции
Катерина Шпица нарушила принципы и снялась обнаженной – СМИ
Танк большого прорыва Т-80 получит форсажный режим
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Фильм, которым заменят «Иронию судьбы» на «Первом» 31 декабря
Матвиенко рассказала о стыде из-за матрешек
Фоторепортажи
12Первая медаль сборной России по биатлону в новом сезоне
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
17 декабря, источник: Р-Спорт

УНИКС обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 17 дек — Р-Спорт. Казанский УНИКС в овертайме нанес поражение «Астане» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 78:73 (22:19, 16:6, 19:20, 9:21, 12:7) в пользу гостей. В составе казанцев 20 очков набрал Джамар Смит, Стефан Ласме сделал дабл-дабл (14 очков + 11 подборов), у хозяев по 18 очков в активе Леонидаса Каселакиса и Ларри Гордона.

УНИКС 7 января примет красноярский «Енисей», «Астана» 25 декабря сыграет в Москве с ЦСКА.

Теперь и без герба: новые запреты МОК для российских олимпийцев
Медведева пропустит ЧР и сосредоточится на подготовке к ЧЕ
Устюгов и Ласицкене признаны Минспортом РФ спортсменами года
Карпин в «Ростове»: что об этом нужно знать
«Зенит» — лидер РФПЛ по стоимости набранных очков
За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов
Геннадий Орлов: У Анюкова есть два варианта продолжения карьеры
Мостового рассмешило возвращение Карпина в РФПЛ
Новости
Авто
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась) Инцидент, в результате которого чудом никто не пострадал, произошел на одной из АЗС в Великобритании
Hi-Tech
iPhone X провалил отечественный тест Слишком хрупкий и долго заряжается
Кино
Долина с внучкой, Киркоров с детьми: съемки «Голубого огонька» В новогоднюю ночь канал «Россия 1» традиционно покажет сразу два праздничных шоу
Недвижимость
«Хрущевка – глобальная вещь». Как может выглядеть реновация в регионах
Квартиры для добычи биткоинов сдаются в Новосибирске
Москвич взял по программе «дальневосточный гектар» остров для квестов
В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Леди
Энрике Иглесиас и Анна Курникова: невероятная история любви Похоже, именно умение скрыться чужих глаз и помогло Анне и Энрике стать одной из самых крепких парочек в звездных рядах
Дети
Гоша Куценко поздравил Елену Исинбаеву с рождением ребенка Актер оставил комментарий под снимком спортсменки в соцсети.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь