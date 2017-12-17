Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
УНИКС обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 17 дек —
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МОСКВА, 17 дек —
Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 78:73 (22:19, 16:6, 19:20, 9:21, 12:7) в пользу гостей. В составе казанцев 20 очков набрал Джамар Смит, Стефан Ласме сделал
УНИКС 7 января примет красноярский «Енисей», «Астана» 25 декабря сыграет в Москве с ЦСКА.