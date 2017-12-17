УНИКС обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в Астане, завершилась со счетом 78:73 (22:19, 16:6, 19:20, 9:21, 12:7) в пользу гостей. В составе казанцев 20 очков набрал Джамар Смит, Стефан Ласме сделал дабл-дабл (14 очков + 11 подборов), у хозяев по 18 очков в активе Леонидаса Каселакиса и Ларри Гордона.