Баскетболисты «Иркута» обыграли «Химки-Подмосковье» в матче чемпионата Суперлиги-1
Счет игры — 75:72.
Счет игры — 75:72.
Баскетболисты БК «Иркут» одержали победу над командой «Химки-Подмосковье» в домашнем матче чемпионата России среди команд Суперлиги-1 накануне, 14 декабря. Встреча, которая прошла в ДС «Труд», завершилась со счетом 75:72. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Самой напряженной выдалась заключительная четверть, в начале которой подмосковная команда усилиями Руслана Патеева и Игоря Вольхина сократила отставание до шести очков — 62:56. Дальше — больше. После двух подряд дальних попаданий от самого результативного игрока матча Максима Ткаченко игроки «Химки-Подмосковье» вышли вперед — 66:68. Сибирякам в оставшиеся четыре минуты важно было сравнять и отбиться, выйти вперед и снова отбиться. И крайне важно было, чтобы в составе
«В команде гостей практически один человек — под № 1, это Максим Ткаченко — делает “погоду”. Мы с ним явно не справились — не индивидуально, а прежде всего на так называемых
БК «Иркут» завершил домашнюю серию победой, впереди у команды игры на выезде. 22 декабря в Ижевске подопечные Станислава Истомина встретятся с «Куполом-Родники» в рамках ¼ Кубка России.