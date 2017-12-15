Баскетболисты «Иркута» обыграли «Химки-Подмосковье» в матче чемпионата Суперлиги-1

Баскетболисты БК «Иркут» одержали победу над командой «Химки-Подмосковье» в домашнем матче чемпионата России среди команд Суперлиги-1 накануне, 14 декабря. Встреча, которая прошла в ДС «Труд», завершилась со счетом 75:72. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Иркута».

С первых минут матча стало понятно, что «легкой прогулки» для кого-то одного из соперников сегодня не ожидается, а будет упорная борьба до конца. Баскетболисты «Иркута» хоть и забили первыми, вскоре оказались в роли догоняющих — 5:9. Постепенно хозяевам удалось сократить разницу, а затем и выйти вперед.

Самой напряженной выдалась заключительная четверть, в начале которой подмосковная команда усилиями Руслана Патеева и Игоря Вольхина сократила отставание до шести очков — 62:56. Дальше — больше. После двух подряд дальних попаданий от самого результативного игрока матча Максима Ткаченко игроки «Химки-Подмосковье» вышли вперед — 66:68. Сибирякам в оставшиеся четыре минуты важно было сравнять и отбиться, выйти вперед и снова отбиться. И крайне важно было, чтобы в составе оранжево-черных нашелся игрок, который бы взял на себя роль «застрельщика» в нападении. И он нашелся! Три последних атаки «Иркута» в матче завершил Александр Анисимов: дважды был точен со средней дистанций, а под занавес и с дальней. Итоговый счет игры — 75:72.

«В команде гостей практически один человек — под № 1, это Максим Ткаченко — делает “погоду”. Мы с ним явно не справились — не индивидуально, а прежде всего на так называемых пик-н-роллах, на двойках. Отсюда были проблемы, пробовали разные варианты защиты. Пока были посвежее и была концентрация, справлялись, удерживали преимущество, добытое за счет давления на мяч. Когда подустали, то получили “головную боль”, которую пришлось героически преодолевать. В итоге сыграли в свою пользу», — отметил главный тренер БК «Иркут» Станислав Истомин.