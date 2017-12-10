Советы Каррере и команде перед дерби.
«Локомотив-Кубань» одержал шестую победу подряд в Единой лиге ВТБ, разгромив «Астану»
МОСКВА, 10 дек —
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МОСКВА, 10 дек —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Астане, завершилась со счетом 83:50 (19:16, 23:12, 21:17, 20:5) в пользу гостей, которые одержали шестую победу подряд.
В составе «Локомотива-Кубани» самым результативным стал Джо Рэгланд, набравший 16 очков. У «Астаны» 17 очков набрал Джастин Картер.