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14:15 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив-Кубань» одержал шестую победу подряд в Единой лиге ВТБ, разгромив «Астану»

МОСКВА, 10 дек — Р-Спорт. Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» нанесли поражение «Астане» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Астане, завершилась со счетом 83:50 (19:16, 23:12, 21:17, 20:5) в пользу гостей, которые одержали шестую победу подряд.

В составе «Локомотива-Кубани» самым результативным стал Джо Рэгланд, набравший 16 очков. У «Астаны» 17 очков набрал Джастин Картер.

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