Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Мужчины. Чемпионат Беларуси. «Цмокi» победили «Гродно"-93
В очередном матче мужского первенства страны «Цмокi» на выезде победили «Гродно"-93.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В очередном матче мужского первенства страны «Цмокi» на выезде победили «Гродно"-93.
Гродно-93 — Цмокi — 81:89 (19:26, 19:25, 17:17, 26:21)
Таблица: Цмокi — 30 очков (15 матчей), Борисфен — 30 (16), Гродно-93 — 29 (15), Рубон — 24 (16), БГУИР — 24 (16), Гомель — 21 (16), Цмокi-2 — 20 (14), Принеманье — 19 (14), Брест — 18 (16), Цмокi-3 — 16 (16).