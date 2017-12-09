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20:08 (мск), источник: Прессбол

Мужчины. Чемпионат Беларуси. «Цмокi» победили «Гродно"-93

В очередном матче мужского первенства страны «Цмокi» на выезде победили «Гродно"-93.

Гродно-93 — Цмокi — 81:89 (19:26, 19:25, 17:17, 26:21)

Таблица: Цмокi — 30 очков (15 матчей), Борисфен — 30 (16), Гродно-93 — 29 (15), Рубон — 24 (16), БГУИР — 24 (16), Гомель — 21 (16), Цмокi-2 — 20 (14), Принеманье — 19 (14), Брест — 18 (16), Цмокi-3 — 16 (16).

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