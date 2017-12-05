Баскетболисты «Астаны» обыграли филиппинский клуб перед домашней серией в Единой лиге ВТБ

«Завершили УТС победой в товарищеском матче, которая далась нам достаточно легко, — отметил Ергали. — Мы выиграли больше пятидесяти очков у филиппинской команды TNT, она располагается в своем чемпионате в верхней части турнирной таблицы. Выиграли за счет физики, за счет мастерства, за счет уровня нашей командой. Сам я в этом матче участие не принимал, тренерский штаб дал мне отдохнуть, так как немного беспокоит колено. В целом, плодотворно поработали на сборах в Литве, много работали над бросками».