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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» обыграли филиппинский клуб перед домашней серией в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты «Астаны» завершили сборы в Литве, во время которых занимались подготовкой к предстоящим домашним матчам регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Под конец УТС казахстанская команда одержала победу в товарищеской встрече, подробности которой рассказал капитан Рустам Ергали.

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«Завершили УТС победой в товарищеском матче, которая далась нам достаточно легко, — отметил Ергали. — Мы выиграли больше пятидесяти очков у филиппинской команды TNT, она располагается в своем чемпионате в верхней части турнирной таблицы. Выиграли за счет физики, за счет мастерства, за счет уровня нашей командой. Сам я в этом матче участие не принимал, тренерский штаб дал мне отдохнуть, так как немного беспокоит колено. В целом, плодотворно поработали на сборах в Литве, много работали над бросками».

Впереди у «Астаны» два домашним матча регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ — 10-го декабря против БК «Локомотив — Кубань» и 17-го против казанского «Уникса».

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