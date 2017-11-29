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05:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

БК «Иркут» одержал первую домашнюю победу в чемпионате Суперлиги-1

Счет встречи составил 91:50.

Баскетбольный клуб «Иркут» одержал первую домашнюю победу в чемпионате Суперлиги-1, обыграв «Зенит — Фарм» из Санкт-Петербурга. Счетом встречи составил 91:50. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу БК «Иркут».

Вначале матча команда из Невы была впереди «Иркута». На 30 минуте разрыв между командами превышал 30 очков — 71:39.

«Сегодня была синергия между нашим усердием в тренировочном процессе, между желанием реабилитироваться и наконец-то сработавшими амбициями. Плюс, конечно, была самоотдача на площадке. Вы видели, энергия била через край, некоторых игроков даже останавливать приходилось. Все вместе дало такой результат. Плюс соперники прилетели в день игры, пропустив накануне вечернюю тренировку плюс сегодня бросковую. Это оправданный риск. По такой схеме работал московский ЦСКА, когда летал на игры во Владивосток. Наверное, они посильнее и поопытнее и могли себе это позволить», — сказал главный тренер «Иркута» Александр Лукин.

Следующий матч пройдет с питерским «Спартаком» в ДС «Труд» 1 декабря.

Напомним, БК «Иркут» из столицы Приангарья победил «Уралмаш» из Екатеринбурга в 1/8 Кубка России во Дворце спорта «Труд» 16 ноября. Встреча завершилась со счетом 71:67 (22:3, 21:20, 12:27, 16:17). Таким образом, иркутская команда обеспечила себе место в четвертьфинале соревнований.

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