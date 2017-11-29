БК «Иркут» одержал первую домашнюю победу в чемпионате Суперлиги-1

«Сегодня была синергия между нашим усердием в тренировочном процессе, между желанием реабилитироваться и наконец-то сработавшими амбициями. Плюс, конечно, была самоотдача на площадке. Вы видели, энергия била через край, некоторых игроков даже останавливать приходилось. Все вместе дало такой результат. Плюс соперники прилетели в день игры, пропустив накануне вечернюю тренировку плюс сегодня бросковую. Это оправданный риск. По такой схеме работал московский ЦСКА, когда летал на игры во Владивосток. Наверное, они посильнее и поопытнее и могли себе это позволить», — сказал главный тренер «Иркута» Александр Лукин.