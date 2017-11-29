БК «Иркут» одержал первую домашнюю победу в чемпионате Суперлиги-1
Счет встречи составил 91:50.
Счет встречи составил 91:50.
Баскетбольный клуб «Иркут» одержал первую домашнюю победу в чемпионате Суперлиги-1, обыграв «Зенит — Фарм» из
Вначале матча команда из Невы была впереди «Иркута». На 30 минуте разрыв между командами превышал 30 очков — 71:39.
«Сегодня была синергия между нашим усердием в тренировочном процессе, между желанием реабилитироваться и
Следующий матч пройдет с питерским «Спартаком» в ДС «Труд» 1 декабря.
Напомним, БК «Иркут» из столицы Приангарья победил «Уралмаш» из Екатеринбурга в 1/8 Кубка России во Дворце спорта «Труд» 16 ноября. Встреча завершилась со счетом 71:67 (22:3, 21:20, 12:27, 16:17). Таким образом, иркутская команда обеспечила себе место в четвертьфинале соревнований.