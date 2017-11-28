БК «Иркут» принимает сегодня «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга

Соперником чёрно-оранжевых станет «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга. Игра пройдёт на площадке Дворца спорта «Труд», начало в семь вечера. «Зенит-Фарм» — новичок Суперлиги и сейчас занимает последнее, 14-е место турнирной таблицы. Иркутяне, одержав три победы в 11 играх, располагаются на 10-й строчке. Отмечу, наставник питерской команды Андрей Новиков с 1989-го по 2002 год работал тренером и исполнительным директором баскетбольного клуба «Шахтёр», игравшего за Иркутск и Черемхово.