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09:04 (мск), источник: ДЕЙТА

«Спартак-Приморье» разгромил противника в Санкт-Петербурге

«Спартак-Приморье» одержал победу над «Зенит-Фарм» в Санкт-Петербурге со счетом 82:69, об этом «Deita.ru» сообщили в баскетбольном клубе. Второй подряд и седьмой в сезоне дабл-дабл оформил Максим Кривошеев — 22 очка + 16 подборов.

По словам главного тренера БК «Спартак-Приморье» Милоша Павичевича, «Зенит-Фарм» играл хорошо, особенно в нападении. «Но мы проводили удачные отрезки в защите, и это позволяло нам отрываться вперед. В конце матча мы попали пару важных бросков и в итоге одержали, я считаю, хорошую победу для нас», — сказал тренер.

Отметим, «Спартак-Приморье» остается в Санкт-Петербурге и 28 ноября в 18:00 (01:00 вво) сыграет со «Спартаком».

Екатерина Лапкина.

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