«Спартак-Приморье» разгромил противника в Санкт-Петербурге

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«Спартак-Приморье» одержал победу над «Зенит-Фарм» в
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«Спартак-Приморье» одержал победу над «Зенит-Фарм» в
По словам главного тренера БК «Спартак-Приморье» Милоша Павичевича, «Зенит-Фарм» играл хорошо, особенно в нападении. «Но мы проводили удачные отрезки в защите, и это позволяло нам отрываться вперед. В конце матча мы попали пару важных бросков и в итоге одержали, я считаю, хорошую победу для нас», — сказал тренер.
Отметим, «Спартак-Приморье» остается в
Екатерина Лапкина.