«Спартак-Приморье» разгромил противника в Санкт-Петербурге

По словам главного тренера БК «Спартак-Приморье» Милоша Павичевича, «Зенит-Фарм» играл хорошо, особенно в нападении. «Но мы проводили удачные отрезки в защите, и это позволяло нам отрываться вперед. В конце матча мы попали пару важных бросков и в итоге одержали, я считаю, хорошую победу для нас», — сказал тренер.