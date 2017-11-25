Белорусские баскетболисты проиграли словенцам на старте квалификации ЧМ-2019

Встречу в Любляне подопечные Александра Крутикова провели неплохо, но более мастеровитые хозяева были быстрее и точнее и добились в итоге победы со счетом 87:74 (22:12, 20:12, 25:27, 20:23). В составе сборной Беларуси не было одного из ее лидеров Артема Параховского, зато дебютировал натурализованный американский разыгрывающий Малик Уэйнс. Именно он стал самым результативным в составе белорусской команды, набрав 14 очков, на одно меньше у Никиты Мещерякова.