Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан за три недели преодолеет большее расстояние, чем длина экватора, подсчитал FourFourTweet.
Кацикарис возглавил «Тенерифе»
МОСКВА, 25 ноя —
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МОСКВА, 25 ноя —
Соглашение 50-летнего греческого специалиста с «Тенерифе» рассчитано до конца текущего сезона.
Кацикарис известен в России по работе с петербургским «Динамо», краснодарским «Локомотивом-Кубанью» и национальной сборной, а последним местом его работы был «Хапоэль» из Иерусалима.
«Тенерифе», являющийся действующим победителем Лиги чемпионов, с пятью победами после девяти матчей занимает 12-е место в чемпионате Испании.