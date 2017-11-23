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10:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Лейкерс» потерпели 11-е поражение в сезоне

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты «Сакраменто» обыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду в Сакраменто, завершилась со счетом 113:102 (31:19, 23:22, 22:26, 37:35) в пользу хозяев паркета, в составе которых Уилли Коли-Стайн набрал 26 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Лейкерс», потерпевших 11-е поражение в текущем сезоне, 20 очков на свой счет записал Кентавиус Колдуэлл-Поуп, дабл-дабл сделал Лонзо Болл (11 очков, 11 передач).

Свой следующий матч обе команды проведут против «Лос-Анджелес Клипперс».

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