Тарасенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а в середине второго периода подрался с Беннингом, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу».
«Лейкерс» потерпели 11-е поражение в сезоне
МОСКВА, 23 ноя —
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МОСКВА, 23 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Сакраменто, завершилась со счетом 113:102 (31:19, 23:22, 22:26, 37:35) в пользу хозяев паркета, в составе которых Уилли
У «Лейкерс», потерпевших 11-е поражение в текущем сезоне, 20 очков на свой счет записал Кентавиус
Свой следующий матч обе команды проведут против «Лос-Анджелес Клипперс».