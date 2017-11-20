Новый терминал пермского аэропорта может получить имя Сергея Белова
Помимо лучшего европейского баскетболиста ХХ века жителям региона предложено проголосовать за Сергея Дягилева, Павла Соловьева, Анатолия Солдатова и Ивана Любимова.
Помимо лучшего европейского баскетболиста ХХ века жителям региона предложено проголосовать за Сергея Дягилева, Павла Соловьева, Анатолия Солдатова и Ивана Любимова.
Правительство Пермского края сформировало экспертную группу, которая предложила семь вариантов возможного названия нового терминала городского аэропорта. Теперь жителям региона предстоит сделать выбор между олимпийским чемпионом-1972, двукратным чемпионом мира по баскетболу Сергеем Беловым, знаменитым театральным и художественным деятелем, организатором «Русских сезонов» в Париже Сергеем Дягилевым, советским и российским конструктором авиационных двигателей Павлом Соловьевым, деятелем советской оборонной промышленности, лауреатом Сталинской премии (1949) Анатолием Солдатовым, а также меценатом и общественным деятелем Иваном Любимовым.
Также терминал было предложено назвать «Строганов» — в честь династии русских купцов и промышленников, из которой происходили крупные землевладельцы и государственные деятели
Голосование продлится до 30 ноября, а его итоги будут объявлены уже 1 декабря — в день Пермского края.
Назвать новый терминал пермского аэропорта в честь Сергея Белова предложил генеральный директор БК «Парма», шестикратный чемпион России по баскетболу Александр Башминов.
— Имя Сергея Александровича неразрывно связано с полетом, — заявил «Известиям» Александр Башминов. — Белов признан во всем мире как один из величайших спортсменов. Ему как олимпийскому чемпиону, лучшему европейскому баскетболисту ХХ века была доверена честь зажечь огонь Олимпийских игр-1980 в Москве. Он на много лет связал свою судьбу с Пермским краем, активно развивал баскетбол в нашем городе.
Среди профессиональных спортсменов и любителей баскетбола вряд ли найдется тот, кто не знает имя Сергея Белова. Победитель ХХ летней Олимпиады (1972 год), трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы — это далеко не все его титулы. Решением Международной федерации баскетбола (ФИБА) Сергей Белов был признан лучшим европейским игроком всех времен и первым в Европе удостоился места в Музее баскетбольной славы всех звезд (город Спрингфилд, штат Массачусетс, США).
С 1993 по 1998 год Сергей Белов совмещал должности президента Российской федерации баскетбола (РФБ) и главного тренера сборной России. Под его руководством команда дважды становилась
Сергей Белов умер на 70-м году жизни 3 октября 2013 года. В этом же году Сергей Александрович был посмертно удостоен звания почетного гражданина Пермского края.
— Я как президент РФБ полностью поддерживаю кандидатуру Сергея Белова, — заявил «Известиям» глава РФБ Андрей Кириленко.
— Сергей Александрович — великий спортсмен, с чьим именем ассоциируется советский баскетбол. Он добился наивысших достижений как игрок и был очень успешным тренером. Считаю, что он более чем достоин того, чтобы в его честь назвали терминал пермского аэропорта. Для меня он всегда был примером для подражания.
28 декабря в прокат выйдет фильм «Движение вверх» — о победе баскетбольной команды СССР над сборной США на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Роль Сергея Белова в картине исполняет Иван Колесников, а главного тренера великой команды Владимира Кондрашина сыграл народный артист РФ Владимир Машков.