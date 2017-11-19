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19:41 (мск), источник: Прессбол

Хроника медицинских противопоказаний. Как Веремеенко ушел из сборной, за которую не выступал более десяти лет

Владимир Веремеенко покончил с выступлениями за сборную, так и не став ее символом. Если только не сказать, что символом безразличия.

В прошлом году у Александра Крутикова как будто получилось то, чего не удавалось шестерым предшественникам, — позвать, внушить и убедить ныне центрового «Нижнего Новгорода» присоединиться к национальной команде. Пробовали Александр Борисов, Александр Попков, Михаил Фейман, Андрей Кривонос, Руслан Бойдаков и Душан Гвоздич. Но лишь благодаря доверительным уговорам Крутикова Веремеенко вновь, спустя десять лет, надел майку в белорусских цветах. Тогдашний баскетболист «Бамберга» прибыл в Минск, чтобы принять участие в ребрендинге. В городской ратуше в разгар Олимпиады в Рио собрались действительно сильнейшие игроки страны, выдержали ответ перед СМИ. В частности, Владимир Владимирович заверил, будто с охотой принял предложение тренерского штаба, да и готов был это сделать еще год тому.

Надеждами тешились мы недолго. Поначалу Александр Васильевич признавался, якобы, приезд «большого» ожидается, однако позже. Состоялся один матч квалификации чемпионата Европы-2017, потом другой, третий… А за два поединка до окончания отбора наставник уже четко проинформировал: Веремеенко в сборной не ждать. Правда, и зла на него не держал: дескать, к травмам надо относиться с пониманием: «Какая может быть обида, если человек не здоров? Володя прямо сказал: будет готов — всегда откликнется на приглашение». Более резкую оценку ситуации дал председатель федерации Максим Рыженков: «Обещал-обещал, а затем… Просто пропал! Его элементарно не могли найти, вот и вся история. Насильно мил не будешь».

Источник: Прессбол

Впрочем, в этом, последнем, случае вроде бы взятки с баскетболиста гладки, о чем стало известно уже постфактум и что, естественно, не избавило Веремеенко от болельщицкой критики. Явиться в сборную ему помешало повреждение ноги, МРТ, выявившее его серьезный характер, и настояние докторов «Бамберга»: мол, контракта с немецким клубом не видать, если отлучишься в национальную команду, где рискуешь усугубить дискомфортные ощущения. Тем не менее прежние грехи спортсмен не отрицал: «Болельщики противопоставляют мне сестру. Вообще, они во многом правы. Знаю, что меня многие считают говном. Но не такое уж я говно. Хотя признаюсь честно: два или три раза сачковал, нечто придумывал».

Стоит освежить в памяти: последнюю игру за сборную центровой провел 5 сентября 2007 года. Это была квалификационная встреча в попытках завоевать путевку в финальную часть континентального первенства. В ней он отыграл 32 минуты, став самым результативным в нашем составе, набрав 13 очков при 11 подборах. Разумеется, сборной это мало помогло, которая проиграла британцам со счетом 51:83.

В общей сложности за шесть лет в составе взрослой национальной команды, таким образом, Владимир поучаствовал в 15 матчах. Они пришлись на три отборочных части топ-турниров. Средние показатели следующие: 12,1 очка за вечер, 8,3 снятых отскока и 1,4 результативных передачи. И в целом — явный намек, насколько велика роль в коллективе Веремеенко. Цифры выше средних и очевидно лучше, нежели у партнеров. За исключением, конечно, одной-единственной, зато самой главной, — числа проведенных игр. Вот, кстати, как выглядят персональные рекорды героя материала.

Источник: Прессбол

Как же это все произошло? Все началось с проблем со спиной, начавших преследовать уже на тот момент лидера сборной. «Без врачебного вмешательства обойтись было нельзя. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы оказаться скорее в составе», — так первый раз объяснился игрок.

Спустя два года, в следующем отборе, его тоже не дождались. Хотя отозваться на приглашение Александра Попкова великан обещал. «Если игрок вызывается в сборную страны и не приезжает, то он должен обосновать свое отсутствие. Владимир сослался на травму пальца, однако никаких документов, подтверждающих это, никто здесь так и не увидел», — прокомментировал зарождение конфликта наставник. «Нынешним летом решил сделать операцию и выправить оставшееся с того времени искривление, поскольку при бросках испытывал дискомфорт — страдала точность. Хирургическое вмешательство прошло успешно, после чего палец заковали в гипс», — ответ Веремеенко.

Источник: Прессбол

«Если честно, на сборную у меня просто нет сил. Говорю как есть: паузы в межсезонье брал не из-за того, что хочу или не хочу приезжать в национальную команду, а исключительно по медицинским показателям. Чисто физически не выдержу дополнительных нагрузок. Тогда как филонить в сборной, бегая на одной ноге, просто не могу себе позволить», — это уже оправдания пятилетней давности.

С тех пор ничего не изменилось. Примерно та же риторика сопутствовала последующим комментариям. Вплоть до известного наведения мостов при помощи Крутикова. Дальнейшее развитие истории вы знаете: на днях Веремеенко объявил о завершении выступлений за сборную, в цветах которой не выходил на площадку более 10 лет…

Хроника медицинских противопоказаний. Как Веремеенко ушел из сборной, за которую не выступал более десяти лет
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