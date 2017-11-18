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13:54 (мск), источник: БЕЛТА

Умер знаменитый советский баскетболист Александр Сальников

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 69-м году жизни умер один из сильнейших снайперов европейского баскетбола, заслуженный мастер спорта СССР Александр Сальников. Об этом сообщается на сайте профессионального баскетбольного клуба ЦСКА (Москва).

Источник: РИА "Новости"

Александр Сальников родился 9 июля 1949 года в Севастополе. Баскетболист начал карьеру в краснодарском «Строителе», откуда перебрался сначала в одноименный киевский клуб, затем в московский ЦСКА. В дальнейшем игрок вновь вернулся в Киев, где провел 10 сезонов в СКА.

Главные свои награды Александр Сальников завоевал в составе советской баскетбольной сборной, став двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (1976, 1980 годы), чемпионом мира (1974) и двукратным чемпионом Европы (1979, 1981). На счету Сальникова рекорд результативности в одном матче чемпионата СССР — 66 очков.

По завершении карьеры ветеран оставался в баскетболе, занимаясь тренерской и менеджерской работой.

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