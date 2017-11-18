Умер знаменитый советский баскетболист Александр Сальников

Александр Сальников родился 9 июля 1949 года в Севастополе. Баскетболист начал карьеру в краснодарском «Строителе», откуда перебрался сначала в одноименный киевский клуб, затем в московский ЦСКА. В дальнейшем игрок вновь вернулся в Киев, где провел 10 сезонов в СКА.
Главные свои награды Александр Сальников завоевал в составе советской баскетбольной сборной, став двукратным бронзовым призером Олимпийских игр (1976, 1980 годы), чемпионом мира (1974) и двукратным чемпионом Европы (1979, 1981). На счету Сальникова рекорд результативности в одном матче чемпионата СССР — 66 очков.
По завершении карьеры ветеран оставался в баскетболе, занимаясь тренерской и менеджерской работой.