Баскетболисты «Иркута» обыграли «Уралмаш» и вышли в четвертьфинал Кубка России
Матч завершился со счетом 71:67.
Матч завершился со счетом 71:67.
БК «Иркут» из столицы Приангарья победил «Уралмаш» из Екатеринбурга в 1/8 Кубка России во Дворце спорта «Труд» накануне, 16 ноября. Встреча завершилась со счетом 71:67 (22:3, 21:20, 12:27, 16:17). Таким образом, иркутская команда обеспечила себе место в четвертьфинале соревнований. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
На старте встречи обе команды не могли забить в течение почти трех минут. Счет открыл баскетболист «Иркута» Александр Анисимов, забив
«В любой игре, которая начинает легко складываться, мы каждый раз должны искать подвох. Какие бы слова мы не подбирали, какие бы установки не давали, на подсознании, видимо, ребята сегодня уже выиграли. От такого чувства очень сложно избавиться. Соперник уже во второй четверти нам показал, что сдаваться не собирается. Они рационально использовали те ресурсы, которые у них есть. Была широкая ротация и постоянное давление, которые в конечном итоге дали гостям накопительный эффект, а мы с этим не справились. Так что эту победу нельзя назвать успехом. Игра была не нашего уровня однозначно. Качество игры было низким во всех компонентах, взять то же количество потерь, которые мы допустили. Есть ли позитив сегодня? То, что парни не сломались, негативный для нас сценарий не развился до конца. Нашлись те пять человек, которые в итоге разобрались с активной защитой «Уралмаша», — отметил главный тренер БК «Иркут» Александр Лукин.
Отметим, что соперником БК «Иркут» в четвертьфинале станет команда «Купол-Родники» из Ижевска. Даты матчей пока неизвестны. Ближайшую игру в рамках Суперлиги-1 чемпионата России иркутяне проведут во Владивостоке 22 ноября.