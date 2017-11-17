Баскетболисты «Иркута» обыграли «Уралмаш» и вышли в четвертьфинал Кубка России

На старте встречи обе команды не могли забить в течение почти трех минут. Счет открыл баскетболист «Иркута» Александр Анисимов, забив из-за дуги. В первые минуты следующего игрового периода хозяева продолжили убегать вперед. Максимальное преимущество над уральцами было при счете 30:5. Нервное напряжение царило на площадке в заключительном игровом отрезке. Большинство бросков в этой четверти гости совершили со штрафной линии. Сначала «Уралмаш» сравнял счет и вышел вперед — 55:56. «Иркут» отыгрался — 59:56, однако соперники сумели еще раз догнать и вырваться на три очка — 62:65. До окончания матча баскетбольные «качели» успели побывать то на одной стороне, то на другой. Игра завершилась победой «Иркута» — 71:67, подопечные главного тренера Александра Лукина — четвертьфиналисты Кубка России.

«В любой игре, которая начинает легко складываться, мы каждый раз должны искать подвох. Какие бы слова мы не подбирали, какие бы установки не давали, на подсознании, видимо, ребята сегодня уже выиграли. От такого чувства очень сложно избавиться. Соперник уже во второй четверти нам показал, что сдаваться не собирается. Они рационально использовали те ресурсы, которые у них есть. Была широкая ротация и постоянное давление, которые в конечном итоге дали гостям накопительный эффект, а мы с этим не справились. Так что эту победу нельзя назвать успехом. Игра была не нашего уровня однозначно. Качество игры было низким во всех компонентах, взять то же количество потерь, которые мы допустили. Есть ли позитив сегодня? То, что парни не сломались, негативный для нас сценарий не развился до конца. Нашлись те пять человек, которые в итоге разобрались с активной защитой «Уралмаша», — отметил главный тренер БК «Иркут» Александр Лукин.