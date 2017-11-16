БК «Иркут» сыграет с «Уралмашем» за право выйти в четвертьфинал Кубка России

Наши спортсмены будут принимать «Уралмаш» из Екатеринбурга. С этой командой подопечные Александра Лукина встречались три недели назад. И тогда «Иркут» обыграл соперников на их площадке 75:77. Сегодня состоится повторный и решающий матч. Чтобы выйти в четвертьфинал, оранжево-чёрным нужно победить. Или проиграть, но с разницей всего в одно очко.