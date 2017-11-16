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БК «Иркут» сыграет с «Уралмашем» за право выйти в четвертьфинал Кубка России
Сегодня баскетболисты «Иркута» сыграют за право выйти в четвертьфинал Кубка России.
Сегодня баскетболисты «Иркута» сыграют за право выйти в четвертьфинал Кубка России.
Сегодня баскетболисты «Иркута» сыграют за право выйти в четвертьфинал Кубка России.
Наши спортсмены будут принимать «Уралмаш» из Екатеринбурга. С этой командой подопечные Александра Лукина встречались три недели назад. И тогда «Иркут» обыграл соперников на их площадке 75:77. Сегодня состоится повторный и решающий матч. Чтобы выйти в четвертьфинал,