Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц сменила имидж для роли в сериале: первые кадры
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Путин впервые проведет переговоры с главами ДНР и ЛНР
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Чикаго Блэкхокс0
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Детройт Ред Уингз3
Калгари Флэймз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
СКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
15.11
ЦСКА3
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
15.11
Витязь1
Ак Барс4
Хоккей. КХЛ
15.11
Йокерит6
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
15.11
ЛокомотивБ3
Сочи2
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
15.11
ЮграОТ1
Сибирь2
Хоккей. КХЛ
15.11
БарысБ1
Авангард2
Все события
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
Главный тренер сборной Италии отправлен в отставку
ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Андреева заявила, что всегда прислушивается к мнению Бондарчука
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
25Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков
6Представлен официальный мяч ЧМ-2018
03:46 (мск), источник: Вести Иркутск

БК «Иркут» сыграет с «Уралмашем» за право выйти в четвертьфинал Кубка России

Сегодня баскетболисты «Иркута» сыграют за право выйти в четвертьфинал Кубка России.

Сегодня баскетболисты «Иркута» сыграют за право выйти в четвертьфинал Кубка России.

Наши спортсмены будут принимать «Уралмаш» из Екатеринбурга. С этой командой подопечные Александра Лукина встречались три недели назад. И тогда «Иркут» обыграл соперников на их площадке 75:77. Сегодня состоится повторный и решающий матч. Чтобы выйти в четвертьфинал, оранжево-чёрным нужно победить. Или проиграть, но с разницей всего в одно очко.

 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
ESPN опубликовал фейковую статью о русском допинге
Зайцева попросила IBU об индивидуальном рассмотрении своего дела
Главный тренер сборной Италии отправлен в отставку
ЦСКА на выезде разгромил «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Карпин поделился мнением о прошедших матчах сборной России
«Спартак» повысил цены на билеты для болельщиков «Зенита»
Лидер сборной Норвегии допустил невиновность российских лыжников
Спорт-Экспресс
Авто
Бензин подорожает 1 января: Госдума сказала «да» Предполагается, что ставка акцизов увеличится на 10,7% по сравнению с действующей в 2017 году
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь