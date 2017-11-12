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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер БК «Астана»: Пять матчей подряд на выезде — это нелегко

Костас Флеваракис поделился тактикой на выездную игру в Эстонии.

Главный тренер БК «Астана» Костас Флеваракис в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал готовность своей команды к гостевому матче с эстонским «Калевом», рассказав о том, как надо сыграть тактически, чтобы продлить победную серию.

— Костас, что конкретно отрабатывали перед матчем с «Калевом»?

— Над скоростью и бросками. Если не контролировать ритм, игра может сложиться опасно. Потому что у соперника очень хорошие снайперы на всех позициях. И они бросают трешки очень быстро и в нападении, и в защите. Поэтому наша игра в обороне очень важна.

Мы должны будем быстро перестраиваться по ходу матча, закрывая броски соперника. При этом, играя в атаке, надо не забывать о контроле игры в обороне, не давать сопернику возможности много передвигаться. И также нужно увеличить свой процент попадания. Потому что у соперника тоже есть игроки, которые могут создавать моменты и хорошо бросать.

В первую очередь, это Бранко Миркович, который не только сам набирает около 15-ти очков, но и помогает набирать очки другим игрокам своей команды, раздает пасы. У них также есть большой игрок — Седрик Симмонс, также есть Боян Суботич и несколько неплохих эстонских игроков.

— Но Вы согласны, что у «Астаны» достаточно высоки шансы на победу в этом матче?

— Я уже не раз говорил, когда команды примерно одного уровня, сложно говорить о легкой победе в гостях. Пока нам это удалось лишь один раз в сезоне. Я не говорю о соперниках из ТОП-5, таких как ЦСКА, «Химки», «Зенит». Я говорю об остальных. На выезде сложнее в два-три раза, когда вы с соперником примерно одного уровня. Не знаю, почему кто-то может оценить шансы на гостевую победу очень высоко, если говорить в целом. Конечно, мы верим в победу. Мы верили, что можем победить «Химки», когда никто не верил. Но нужно всегда смотреть на ситуацию объективно.

Мы хорошо провели последние матчи, но и «Калев» в своих последних встречах смотрелся тоже очень конкурентно, пусть и проигрывая, но всего в несколько очков — в два, в пять, в шесть. У них был хороший гостевой матч с «Автодором», когда они контролировали ход матча и проиграли уже в концовке на последних минутах. Поэтому нельзя позволять этой команде навязывать игру, нужно контролировать ход матча. Но это не значит, что я говорю о «Калеве», как о фаворите. Я хочу лишь сказать, что игра длится 40 минут, и нам нужно быть сконцентрированными от начала и до конца.

— «Астана» опять поехала на выезд не оптимальным составом, на этот раз без Дмитрия Гаврилова. Прошлый матч пропустил Александр Жигулин, будет ли он играть сегодня?

— Конечно, нам будет не хватать Гаврилова. Это как раз тот матч, в котором нам будет не хватать этого игрока. Александр будет играть. Я думаю, он уже достаточно восстановился. Он уже провел полноценные тренировки и полностью готов. Я думаю, он готов и должен помочь команде, особенно, играя против Симмонса. Нам нужны такие большие парни, как Удано, Жигулин, Пономарев.
Последние игры не удается сыграть полным составом. То играли без Джастина Картера, то без Александра Жигулина.

Ну и, конечно, немаловажный фактор, что это уже пятый гостевой матч для нас. Ребята считают, сколько матчей они проводят на выезде, потому что это действительно нелегко. Но мы, тем не менее, постараемся продемонстрировать свой лучший баскетбол. Рассчитываем одержать свою вторую победу, продлить удачную серию.

Напомним, «Астана» и «Калев» сыграют сегодня, 12 ноября, в Таллине. Матч начнется в 21:00 по времени Астаны. В прямом эфире его покажет телеканал QazSport. Казахстанская команда располагается на десятом месте турнирной таблицы Единой Лиги ВТБ, тогда как «Калев», проигравший все пять матчей в этом сезоне, на последней 13-й строчке.

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