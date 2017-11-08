Владивосток, 8 ноября, PrimaMedia.

«Спартак-Приморье» одержал домашнюю победу над БК «Рязань» со счетом 82:72. Самым результативным игроком матча стал Игорь Смыгин, набравший 21 очко, у Максима Кривошеева четвёртый в сезоне дабл-дабл — 17 очков + 17 подборов, Андрей Матеюнас хоть и не отметился двузначным количеством набранных очков, но зато отдал 12 результативных передач, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе БК «Спартак-Приморье».

В стартовом составе приморской команды впервые вышел Самсонов, вернулся в «старт» Бутянковс, а позже на паркете появился и Смыгин. Самсонов за две с половиной минуты забил три «трешки» и помог партнерам начать стартовый рывок «22:5». 7 очков подряд Аксенова помогли «Рязани» уже в первой четверти немного сократить дистанцию, но все равно казалось, что «Спартак» сегодня добьется легкой победы. Первые трудности наступили во второй половине второго периода, кода хозяева перестали забивать, позволив рязанцам сократить разницу до одного броска — 39:36.

Гости за счет быстрого темпа внесли сумбур в игру, бросали при первой же возможности, подбирали, атаковали еще раз, но «Спартак» на это не поддался, загружал в «краске» «больших», при возможности успешно атаковал из-за «дуги». Несмотря на попытки «горожан» третьей четверти переломить игру, приморцы в начале четвертой — за счет лучшей реализации дальних бросков в основном в исполнении Смыгина и игре под обеими щитами Кривошеева довели разницу до двузначной и уверенно ее сохранили до финальной сирены.