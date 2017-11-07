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14:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Фенербахче» отказались от выступлений за сборную Турции

Игроки баскетбольного клуба «Фенербахче» отказались выступать за сборную Турции, о чём сообщили в открытом письме.

Источник: Reuters

Своё решение турецкие баскетболисты объяснили изменениями, которые ФИБА предложила внести в график проведения отборочных матчей на чемпионат мира 2019 года.

ФИБА предложила 16 клубам Евролиги и руководству турнира во время ноябрьских и февральских окон перенести все игры отборочного турнира ЧМ-2019 с четверга на пятницу, что подразумевает необходимость переноса клубных встреч с четверга и пятницы на вторник.

«Изменения, которые ФИБА внесла в график проведения отборочных матчей на чемпионат мира 2019 года, поставили нас в очень тяжёлое положение.

Хотя мы испытываем гордость за то, что носим майки национальной команды, неотъемлемой частью наших обязанностей также является выполнение обязательств перед нашим клубом на протяжении сезона», — отмечается в письме.

Свои подписи под письмом поставили: Мелих Маххмутоглу, Синан Гюлер, Барыш Эрсек, Али Мехаммед и Егехан Арна.

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