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17:52 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» выиграла первый матч в сезоне ВТБ

Сегодня на выезде «Астана» в матче ВТБ сыграла с «Пармой» из Пермского края, сообщает Sports.kz.

В первой половине игры «Астана» была сильнее хозяев паркета. В третьем и четвертым периодах пермяки прибавили и вывели игру в овертайм, в котором «Астана» добыла первую победу в этом сезоне.

Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Джастин Картер, набравший 26 очков, Ларри Гордон — 22, Ике Удано — 16, Хордур Вильхальмссон — 10, Леонидас Каселакис и Энтони Клеммонс — по 7, Анатолий Колесников — 2..

Следующий матч «Астана» проведет на выезде 12 ноября с таллинским «Калевом».

Баскетбол. Лига ВТБ. 5-й тур
«Парма» — «Астана» 84:90 (13:22, 19:22, 27:16, 19:18, 6:12).

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