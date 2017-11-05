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«Астана» выиграла первый матч в сезоне ВТБ
Сегодня на выезде «Астана» в матче ВТБ сыграла с «Пармой» из Пермского края, сообщает Sports.kz.
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Сегодня на выезде «Астана» в матче ВТБ сыграла с «Пармой» из Пермского края, сообщает Sports.kz.
В первой половине игры «Астана» была сильнее хозяев паркета. В третьем и четвертым периодах пермяки прибавили и вывели игру в овертайм, в котором «Астана» добыла первую победу в этом сезоне.
Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Джастин Картер, набравший 26 очков, Ларри Гордон — 22, Ике Удано — 16, Хордур Вильхальмссон — 10, Леонидас Каселакис и Энтони Клеммонс — по 7, Анатолий Колесников — 2..
Следующий матч «Астана» проведет на выезде 12 ноября с таллинским «Калевом».
Баскетбол. Лига ВТБ. 5-й тур
«Парма» — «Астана» 84:90 (13:22, 19:22, 27:16, 19:18, 6:12).