«Астана» выиграла первый матч в сезоне ВТБ

В первой половине игры «Астана» была сильнее хозяев паркета. В третьем и четвертым периодах пермяки прибавили и вывели игру в овертайм, в котором «Астана» добыла первую победу в этом сезоне.



Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Джастин Картер, набравший 26 очков, Ларри Гордон — 22, Ике Удано — 16, Хордур Вильхальмссон — 10, Леонидас Каселакис и Энтони Клеммонс — по 7, Анатолий Колесников — 2..



Следующий матч «Астана» проведет на выезде 12 ноября с таллинским «Калевом».



Баскетбол. Лига ВТБ. 5-й тур

«Парма» — «Астана» 84:90 (13:22, 19:22, 27:16, 19:18, 6:12).