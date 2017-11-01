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Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов
Игра закончилась со счетом 85:81 в пользу красноярской команды.
Игра закончилась со счетом 85:81 в пользу красноярской команды.
Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» из Литвы со счетом 85:81. Встреча прошла в Красноярске в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
По итогам встречи самым результативным игроком матча стал центровой «Ювентуса» Ларон Денди. Баскетболист набрал 23 очка.
Сейчас «Енисей» занимает второе место в группе A, клуб одержал две победы в четырех матчах. Литовский «Ювентус» находится на шестом месте с одной победой.
В следующем матче, который состоится 7 ноября, «Енисей» сыграет в гостях с израильским «Хапоэлем».
Литовский клуб 8 ноября принимает «Динамо» из итальянского города Сассари.