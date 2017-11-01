Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз5
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс6
Вегас Голден Найтс4
Футбол. Еврокубки
31.10
Базель1
ЦСКА2
Футбол. Еврокубки
31.10
Манчестер Юнайтед2
Бенфика0
Футбол. Еврокубки
31.10
ПСЖ5
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
31.10
Селтик1
Бавария2
Футбол. Еврокубки
31.10
Атлетико1
Карабах1
Футбол. Еврокубки
31.10
Рома3
Челси0
Футбол. Еврокубки
31.10
Спортинг1
Ювентус1
Футбол. Еврокубки
31.10
Олимпиакос П0
Барселона0
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Витязь
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Слован
Хоккей. КХЛ
31.10
Динамо МнБ5
Спартак4
Хоккей. КХЛ
31.10
ХК ДинамоБ0
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
31.10
СКА3
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
31.10
Локомотив0
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
31.10
Автомобилист6
Лада4
Все события
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк
ПСЖ и «Бавария» досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ученый прокомментировал опасения Путина о сборе биоматериала россиян
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов

Игра закончилась со счетом 85:81 в пользу красноярской команды.

Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» из Литвы со счетом 85:81. Встреча прошла в Красноярске в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам встречи самым результативным игроком матча стал центровой «Ювентуса» Ларон Денди. Баскетболист набрал 23 очка.

Сейчас «Енисей» занимает второе место в группе A, клуб одержал две победы в четырех матчах. Литовский «Ювентус» находится на шестом месте с одной победой.

В следующем матче, который состоится 7 ноября, «Енисей» сыграет в гостях с израильским «Хапоэлем».

Литовский клуб 8 ноября принимает «Динамо» из итальянского города Сассари.

Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк
ПСЖ и «Бавария» досрочно вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов
«Халл» Слуцкого потерпел второе поражение подряд
«Спартак» сыграет с испанской «Севильей» в матче Лиги чемпионов
СКА одержал шестую победу подряд в КХЛ
Дубль Эль-Шаарави помог «Роме» разгромить «Челси» в матче ЛЧ
Мутко заявил о полной готовности пяти городов к ЧМ-2018
Новости
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь