Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» в матче Лиги чемпионов

Баскетбольный «Енисей» одержал победу над «Ювентусом» из Литвы со счетом 85:81. Встреча прошла в Красноярске в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам встречи самым результативным игроком матча стал центровой «Ювентуса» Ларон Денди. Баскетболист набрал 23 очка.

Сейчас «Енисей» занимает второе место в группе A, клуб одержал две победы в четырех матчах. Литовский «Ювентус» находится на шестом месте с одной победой.

В следующем матче, который состоится 7 ноября, «Енисей» сыграет в гостях с израильским «Хапоэлем».