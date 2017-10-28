Баскетболисты «Иркута» проиграли «Новосибирску» на чемпионате России

БК «Иркут» проиграл команде «Новосибирск» на чемпионате России среди команд Суперлиги — 1 накануне, 27 октября. Итоговый счет встречи составил 71:82. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе БК «Иркут».

К седьмому матчу чемпионата России среди мужских команд Суперлиги-1 «Иркут» и «Новосибирск» подошли с одинаковой статистикой: две победы, четыре поражения. А значит, кто-то один после сегодняшней встречи улучшил бы свое турнирное положение.

С самого начала гости сделали заявку на победу, уже к четвертой минуте матча ведя в счете 3:10. Взятый хозяевами тайм-аут ситуации не исправил — мяч у «оранжево-черных» предательски не летел в кольцо. Зато гости если не забивали с первой попытки, то забирали мяч в подборах и доводили атаки до логического завершения. К окончанию четверти было 19:31 в пользу новосибирцев.

Получив от гостей «холодный душ», иркутяне не могли от него отойти и в следующем игровом отрезке. За всю десятиминутку команда Приангарья реализовала лишь один дальний бросок, два со средней дистанции и один с линии штрафных. К большому перерыву счет стал почти разгромным — 27:46.

В третьей четверти расклад сил на площадке не поменялся — подопечные Владимира Певнева были успешнее в нападении и защищались надежнее. Итогом этого игрового периода стали цифры на табло 44:68 в пользу «Новосибирска».

В первой же атаке заключительной десятиминутки гости забили и довели свое превосходство в счете до максимальных в этом матче 26-ти очков. Однако «Иркут» сумел вернуть интригу в матч, а именно, сократить приличную разницу можно было только с помощью «трешек». С ролью снайперов неплохо справились Филип Самойлович и Александр Анисимов, реализовав по два броска из-за дуги. Сократить разрыв в счете до «минус девяти» (69:78) иркутянам удалось, но не более того.

«С таким соперником как “Новосибирск”, нельзя играть только в одной четверти, надо бороться весь матч. 71:82 — в этом дерби выиграли баскетболисты из столицы Западной Сибири», — прокомментировал итоги матча главный тренер «Иркута» Александр Лукин.