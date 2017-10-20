В баскетболе делятся планами и говорят о перспективе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кто такая девушка на Lexus, виновная в смерти 6 человек
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Амур
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Даллас Старз5
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш3
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго БлэкхоксОТ1
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзОТ4
Нью-Джерси Дэвилз5
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз6
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБ3
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз0
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Еврокубки
19.10
Вильярреал2
Славия Пр2
Футбол. Еврокубки
19.10
Скендербеу0
Партизан0
Футбол. Еврокубки
19.10
Динамо К2
Янг Бойз2
Футбол. Еврокубки
19.10
Брага0
Лудогорец2
Футбол. Еврокубки
19.10
Хоффенхайм3
Истанбул ББ1
Футбол. Еврокубки
19.10
Милан0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
19.10
Аустрия В1
Риека3
Футбол. Еврокубки
19.10
Эвертон1
Лион2
Футбол. Еврокубки
19.10
Аталанта3
Аполлон1
Футбол. Еврокубки
19.10
Шериф1
Локомотив М1
Футбол. Еврокубки
19.10
Злин1
Копенгаген1
Все события
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
Министр спорта РФ: Нет сомнений, что Россия выступит в Олимпиаде
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Путин предложил россиянам платить за медицину
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
10:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В баскетболе делятся планами и говорят о перспективе

Десять лет назад белорусские баскетболистки завоевали бронзовые награды чемпионата Европы и отправились в путь к вершинам. Путь этот, на котором нашлось место и для чемпионата мира, и для Олимпиад, по мнению многих болельщиков, вполне возможно, завершился в Рио. Там наши девушки, напомним, выиграли только у бразильянок (хотя и попортили нервы лидерам), а на минувшем чемпионате Европы заняли предпоследнее, 15-е место. Ответ скептикам команде Натальи Трофимовой предстоит давать уже совсем скоро: в ноябре сборная стартует в квалификации чемпионата Европы. Грядущим летом серьезное испытание ждет и ближайший резерв: Минск примет чемпионат мира среди девушек до 17 лет. Два эти события, по большому счету, и позволят сделать выводы о перспективах еще недавно считавшейся флагманом среди представителей белорусских игровых видов спорта команды.

Минувший чемпионат Европы для Натальи Трофимовой стал настоящим испытанием на психологическую устойчивость. Болельщики ждали реабилитации за Олимпиаду, при этом сразу два лидера команды — Елена Левченко и Анастасия Веремеенко — отказались помогать команде на Евробаскете. Не в полной мере оправдала надежды и приглашенная на место разыгрывающей американка Алекс Мария Бентли. Эти вопросы, судя по всему, будут определяющими и в предстоящей отборочной кампании, и новости Наталья Трофимова озвучивает не самые оптимистичные:

— К сожалению, наша американская разыгрывающая не сможет помочь сборной. Алекс получила перелом и вернется в строй не раньше января. В отношении Елены Левченко вопрос также открыт. Мы общаемся с Леной, она не против выступать за сборную, но сейчас находится в США, готовится к сезону и ждет подписания контракта с клубом из Китая. Ее дальнейшие перспективы определятся в ближайшее время. А вот Анастасия Веремеенко подтвердила, что, если позволит здоровье, обязательно присоединится к сборной.

Всерьез настроены баскетболистки и на будущую Олимпиаду, и потому за событиями минского чемпионата мира среди 17-летних Трофимова наверняка будет следить настолько пристально, насколько позволит к тому времени обещающий окончательно оформиться статус молодой мамы. В 2007 году Наталья Ануфриенко и Виктория Гаспер также считались представительницами молодого поколения, а после — традиционно играли ведущие роли и в клубах, и в сборной. Готовить белорусскую команду на домашний чемпионат мира поручено тренерам гродненской «Виктории» — Виктории Дацун и Валентине Навойчик, однако комплектование и подготовка этой сборной, по своей сути, является республиканским проектом. Которому, по словам главы Белорусской федерации баскетбола Максима Рыженкова, будет уделено первостепенное внимание.

— Мы рассчитываем на домашней площадке показать результат, за который будет не стыдно и который в будущем поможет решать какие-то организационные вопросы. Поэтому для команды создаются все условия. Мы поддерживаем и выполняем пожелания тренерского штаба относительно организации подготовки, комплектования, и последние игры сборной в чемпионате Европейской юношеской баскетбольной лиги показывают, что девочки находят свою игру. В Гродно, где на базе УОРа готовится сборная U-17, девушки могут и тренироваться, и учиться, и питаться. Есть ряд перспективных игроков из Бреста и второй команды «Горизонта», которых мы также постоянно отслеживаем и поддерживаем.

По словам главного тренера женской сборной Натальи Трофимовой, игроки, потенциально способные уже в ближайшем будущем помочь основной команде на топ-турнирах, видны. Есть перспективы и у ребят, где сразу шестеро белорусских баскетболистов отправились в школы Польши и Испании, а Дмитрий Ривный и вовсе подался в лигу поддержки НБА. Однако их успехи — перспектива отдаленная, а отбираться на чемпионат мира мужской сборной предстоит уже нынешней осенью. И задача, стоящая перед не без труда преодолевшей предквалификацию командой Александра Крутикова, простых решений не имеет априори. Среди соперников по группе — победители недавнего чемпионата Европы словенцы, обладатели бронзы испанцы и участники плей-офф — команда Черногории. В такой компании, по большому счету, можно говорить лишь о получении неоценимого игрового опыта, но главный тренер Александр Крутиков настроен оптимистично:

— Конечно, группа нам попалась очень непростая. К тому же еще не решен вопрос в отношении американского разыгрывающего Малика Уэйнса, и, вероятнее всего, из-за конфликта Евролиги и ФИБА-Европы мы потеряем нашего основного центрового — Артема Параховского. Но с другой стороны, по этой же причине многих ведущих игроков недосчитаются и наши соперники, да и сам факт приезда в Беларусь команд вроде Испании или Словении является большим успехом. Мы же настроены драться с каждой из них.

Дмитрий КОМАШКО

 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
«Зенит» разобрался с «Русенборгом»
«Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в Лиге Европы
Кучеров ушел от бомбардиров: обзор матчей дня в НХЛ
Министр спорта РФ: Нет сомнений, что Россия выступит в Олимпиаде
Неймар оштрафован на 1,2 миллиона долларов
Болельщики: Уже со 2-й минуты матча «Зенит» начал думать о ЦСКА
«Спартак» поздравил Аленичева с 45-летием
Новости
Авто
«Гелик» снимают с производства: прощай, легенда Немцы подготовили финальную партию знаменитых внедорожников. И стоить они будут очень дорого
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг, и системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь