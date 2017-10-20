В баскетболе делятся планами и говорят о перспективе

— К сожалению, наша американская разыгрывающая не сможет помочь сборной. Алекс получила перелом и вернется в строй не раньше января. В отношении Елены Левченко вопрос также открыт. Мы общаемся с Леной, она не против выступать за сборную, но сейчас находится в США, готовится к сезону и ждет подписания контракта с клубом из Китая. Ее дальнейшие перспективы определятся в ближайшее время. А вот Анастасия Веремеенко подтвердила, что, если позволит здоровье, обязательно присоединится к сборной.



Всерьез настроены баскетболистки и на будущую Олимпиаду, и потому за событиями минского чемпионата мира среди 17-летних Трофимова наверняка будет следить настолько пристально, насколько позволит к тому времени обещающий окончательно оформиться статус молодой мамы. В 2007 году Наталья Ануфриенко и Виктория Гаспер также считались представительницами молодого поколения, а после — традиционно играли ведущие роли и в клубах, и в сборной. Готовить белорусскую команду на домашний чемпионат мира поручено тренерам гродненской «Виктории» — Виктории Дацун и Валентине Навойчик, однако комплектование и подготовка этой сборной, по своей сути, является республиканским проектом. Которому, по словам главы Белорусской федерации баскетбола Максима Рыженкова, будет уделено первостепенное внимание.



— Мы рассчитываем на домашней площадке показать результат, за который будет не стыдно и который в будущем поможет решать какие-то организационные вопросы. Поэтому для команды создаются все условия. Мы поддерживаем и выполняем пожелания тренерского штаба относительно организации подготовки, комплектования, и последние игры сборной в чемпионате Европейской юношеской баскетбольной лиги показывают, что девочки находят свою игру. В Гродно, где на базе УОРа готовится сборная U-17, девушки могут и тренироваться, и учиться, и питаться. Есть ряд перспективных игроков из Бреста и второй команды «Горизонта», которых мы также постоянно отслеживаем и поддерживаем.



По словам главного тренера женской сборной Натальи Трофимовой, игроки, потенциально способные уже в ближайшем будущем помочь основной команде на топ-турнирах, видны. Есть перспективы и у ребят, где сразу шестеро белорусских баскетболистов отправились в школы Польши и Испании, а Дмитрий Ривный и вовсе подался в лигу поддержки НБА. Однако их успехи — перспектива отдаленная, а отбираться на чемпионат мира мужской сборной предстоит уже нынешней осенью. И задача, стоящая перед не без труда преодолевшей предквалификацию командой Александра Крутикова, простых решений не имеет априори. Среди соперников по группе — победители недавнего чемпионата Европы словенцы, обладатели бронзы испанцы и участники плей-офф — команда Черногории. В такой компании, по большому счету, можно говорить лишь о получении неоценимого игрового опыта, но главный тренер Александр Крутиков настроен оптимистично:



— Конечно, группа нам попалась очень непростая. К тому же еще не решен вопрос в отношении американского разыгрывающего Малика Уэйнса, и, вероятнее всего, из-за конфликта Евролиги и ФИБА-Европы мы потеряем нашего основного центрового — Артема Параховского. Но с другой стороны, по этой же причине многих ведущих игроков недосчитаются и наши соперники, да и сам факт приезда в Беларусь команд вроде Испании или Словении является большим успехом. Мы же настроены драться с каждой из них.



Дмитрий КОМАШКО